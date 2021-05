15 mesi sono un periodo di tempo relativamente molto breve. Si tratta di un 1 anno e 1 trimestre, ossia occhio e croce è Ferragosto 2022, quasi dopodomani.

Ma è anche un periodo di tempo sufficiente per avvertire tutta l’azione del tempo sui propri risparmi. Per dimostrarlo, mettiamo a confronto tre possibili soluzioni d’investimento e vediamo che risultati danno.

Arriveremo a concludere che è sorprendente scoprire quanti soldi si guadagnano su 15.000 euro di risparmi in soli 15 mesi.

1° opzione, 15.000 euro sul caro conto corrente

La scelta più veloce, immediata e quasi d’istinto è quella di tenere la liquidità sul c/c. Ma quanto costano 15 mesi di inattività?

Ipotizziamo una spesa media mensile di 2 euro per la tenuta del conto, quindi vanno via già i primi 30 euro. Poi dovremo moltiplicare 8,55 euro/trimestre di imposta di bollo allo Stato per 5 trimestri. E sono altri 42,75 euro andati in fumo.

Infine, abbiamo la perdita del potere d’acquisto data dell’inflazione. Ipotizzandola pari allo 0,50% fino a tutto agosto 2022, si tratta in sostanza di altri 93,75 euro persi (ma non spesi). Cumulando le tre voci, abbiamo all’incirca 166,50 euro di uscite.

2° strada, i prodotti postali

In alternativa, possiamo considerare i BFP di CDP e distribuiti da Poste. Tra i punti di forza abbiamo la garanzia dello Stato sul deposito e la tassazione agevolata (12,50%). Poi, zero costi di acquisto, gestione e riscatto, e rimborso integrale del prodotto in qualunque momento. Hanno però il neo della scarsa remunerazione.

Abbiamo ipotizzato di comprare il buono Ordinario (scadenza massima 20 anni) e di uscire già al termine del 14° mese. Gli interessi, infatti, sono riconosciuti al termine del 1° anno e poi ad ogni bimestre successivo. Dopo 14 mesi avremo 8,75 euro lordi: non è tanto, ma intanto abbiamo eliminato l’imposta di bollo e le spese tenuta c/c.

Infine, prendiamo il caso del conto deposito (CD). Abbiamo fatto una ricerca in rete e trovato un intermediario finanziario che offre un tasso annuo nominale dell’1,15% sulle somme poste a vincolo di 15 mesi. Quindi un neo del prodotto è che non si possono riavere indietro le somme depositate prima di quel tempo.

A scadenza ritireremmo 215,63 euro lordi, ossia 159 euro al netto dell’imposizione fiscale (26%). Tuttavia, ad essi bisognerà sottrarre anche l’imposta di bollo dello 0,20% del capitale (e in ragione del tempo). Su questo prodotto da noi considerato non ci sono costi di apertura, gestione e chiusura.

Abbiamo ragionato su ipotetici 15mila euro ma altrettanto vale anche per altri importi più o meno similari. L’importante è ponderare sempre bene tutti i pro e i contro di ogni strumento. E passare alla scelta solo dopo l’analisi dei nostri orizzonti temporali dell’investimento, la propensione al rischio e l’obiettivo di fondo.

Ricordiamo poi che i risparmi devono seguire sempre la legge della diversificazione e mai l’ottica dell’all in, specie al crescere del valore nominale.

Concludendo, l’immobilismo costa, mentre è premiata l’iniziativa anche quando attivata ai suoi minimi regimi.