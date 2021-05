Le piantine di fragole, coltivate in piena terra o in vaso, sono belle da vedere e producono golosissimi frutti.

Tuttavia, si tratta di una pianta molto delicata e non è raro che venga attaccata da malattie fungine e da parassiti.

Queste malattie, tra cui la botrite conosciuta anche come muffa grigia, rovinano irrimediabilmente le piante di fragola se non trattate adeguatamente. Per questo motivo chi sogna piante di fragole sane e cariche di frutti deve provare questo efficace rimedio naturale contro le malattie più comuni.

Botrite

La botrite è una malattia fungina veramente comune sulle fragole che si sviluppa in condizioni di umidità.

Infatti, vive e prolifera quando ci sono condizioni ambientali di alta umidità e temperature dai venti ai venticinque gradi.

Le piante più colpite saranno quelle coltivate in serra ma non è raro vedere comparire questa muffa anche coltivate in campo o in vaso.

Questo soprattutto durante primavere molto piovose o se sistemate in un punto eccessivamente ombreggiato.

L’attacco della muffa partirà in modo lieve con piccole macchie grigie. Il fungo inizierà a proliferare e colpirà i fiori che, in seguito, produrranno frutti colpiti dalla muffa grigia.

La malattia si riconoscerà per la presenza di una patina grigia sulle fragole ma andrà combattuta fin dai primi stadi. Infatti senza attivarsi il raccolto andrà completamente perduto.

Prevenzione

Per prevenire lo sviluppo di botrite sarà importante creare un habitat non ideale per la sua proliferazione. Dal momento che predilige alta umidità bisognerà limitare la presenza di questo fattore. Se si tratta di fragole coltivate in serra bisognerà alzare i teli laterali per far prendere aria. Le pacciamature, poi, saranno fondamentali per evitare lo sviluppo di botrite. Utilizzare paglia da sistemare sopra al terriccio e cercare di non mettere a dimora troppe piantine in uno spazio limitato.

Una volta che il fungo avrà attaccato le fragole, invece, bisognerà eliminare fino in fondo frutti e foglie secche e malate. Una volta terminata la pulizia delle piante bisognerà intervenire con interventi antifungini bio.

Si potrà utilizzare un macerato di equiseto nel caso di attacco lieve. L’infuso andrà creato unendo un litro d’acqua bollita e trecento grammi di equiseto fresco. Mettere l’equiseto a bagno e lasciarlo fino a quando non si sarà freddata l’acqua. A questo punto si potrà tritare l’equiseto utilizzando un mixer. Diluire il tutto in cinque litri di acqua prima di nebulizzare sulle piante. Andrà utilizzato ogni quindici giorni.

Nel caso in cui l’attacco sia più grave si potrà utilizzare del bicarbonato di potassio. Il bicarbonato, poi, sarà anche utilissimo contro lo oidio. I trattamenti dovranno essere fatti circa ogni dieci giorni.

Per scoprire una interessante curiosità sulle fragole si consiglia questa lettura.