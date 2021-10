Le polpette sono una delle pietanze più amate da adulti e piccini e ci sono innumerevoli ricette secondo cui possono essere preparate.

Possiamo portare a tavola questa pietanza anche come idea originale per un aperitivo stuzzicante che stupirà i nostri ospiti.

Se siamo a corto di idee, per un antipasto sfizioso e veloce potremo utilizzare anche questo ingrediente che molti sottovalutano.

Vedremo in questo articolo come preparare delle polpette croccanti all’esterno e morbide all’interno utilizzando solo questi due sensazionali alimenti.

Chi non prova queste gustosissime e croccanti polpette non sa davvero cosa si perde

Potremo personalizzare le polpette utilizzando diversi ingredienti a seconda delle nostre preferenze personali, intolleranze o allergie.

In questo caso prepareremo delle deliziose polpette di salmone affumicato e zucchine, da servire sia calde che fredde.

Non tutti sanno però che grazie a questo straordinario pesce potremo fare scorta di omega 3, elemento fondamentale per il nostro benessere.

Avremo bisogno di 250 grammi di zucchine da lavare con cura, grattugiare con tutta la buccia e mettere a scolare in un setaccio.

Non dobbiamo assolutamente dimenticare quest’ultima operazione, in quanto farà perdere acqua alle zucchine, così eviteremo che in cottura le polpette si sfaldino.

Lasciamole a sgocciolare per qualche ora oppure, per velocizzare il tutto, basterà posizionarle su un canovaccio e comprimerlo per far uscire fuori tutti i liquidi.

Dopodiché prendiamo una ciotola, posizioniamo al suo interno le zucchine e aggiungiamo anche 100 grammi di salmone affumicato da spezzettare.

Dovremo poi aggiungere un uovo e mescolare tutti gli ingredienti per poi metterci anche circa 70 grammi di pangrattato e del sale a nostro piacimento.

È comunque molto importante sottolineare che il pangrattato sarà da aggiungere poco per volta e non tutto insieme.

Procedimento

Se vogliamo donarle maggiore gusto potremo aggiungerci delle spezie, oppure aglio o cipolla grattugiata e la scorza grattugiata di mezzo limone.

Amalgamati per bene gli ingredienti potremo procedere formando le nostre polpette facendole roteare tra le mani e compattandole.

In un’altra ciotola versiamo del pangrattato, ricopriamo le nostre polpette omogeneamente ed intanto prepariamo una padella con dell’olio.

Facciamola scaldare e procediamo sistemando al suo interno le polpette che dovremo far rosolare su ogni lato per renderle croccanti, prima di coprire col coperchio.

Manteniamole a fiamma bassa per alcuni minuti e quando avranno preso colore eliminiamo il coperchio per terminare la cottura.

A questo punto saranno pronte per essere servite a tavola; per renderle ancora più sfiziose potremo accompagnarle con salse a nostro piacimento.

Sembra incredibile ma chi non prova queste gustosissime e croccanti polpette non sa davvero cosa si perde, una vera esplosione di sapori.

Alternativa

Possiamo anche cucinare le nostre polpette in forno ponendole su una teglia e versando qualche goccia di olio d’oliva sia sul fondo che sulle polpette stesse.

Dovremo cuocerle in forno a 180 °gradi, per una ventina di minuti e ricordarci di capovolgerle a metà cottura, così diventeranno dorate al punto giusto.

Approfondimento

