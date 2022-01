Capita a tutti, appena rincasati, di svuotare le tasche e trovarle piene di monetine. Dopo mesi e mesi di questa routine, non sapendo cosa farci, ci si ritrova ad avere uno o più contenitori pieni di queste monete praticamente inutilizzate. Certo, si potrebbe tenerle come risparmi o anche portarle in banca per farle cambiare, ma esistono anche altre opzioni. In questo articolo parleremo di alcuni consigli semplici e comodi per riutilizzare questi oggettini all’interno di casa. Ecco allora che potremmo dire basta ai fastidiosi barattoli pieni di monetine di rame perché sono perfette quando riutilizzate in questi modi.

Alcune idee decisamente fantasiose

Se ne possediamo abbastanza, potremmo anche pensare di creare un vero e proprio pavimento di casa. Quest’idea non è sicuramente una delle più facili da realizzare, ma brilla per originalità e ingegno. Basta, infatti, disporle per terra una a fianco all’altra e creare un fantastico mosaico, che copra tutto il pavimento di una stanza. Starà poi a noi decidere se fissarle tra di loro e lasciarle così scoperte, oppure ricoprire tutto con una resina trasparente apposita.

Le monete, inoltre, possono essere utilizzate per creare tanti oggetti carini per la casa. Una versione più piccola del pavimento con la resina potrebbe dar vita a dei bellissimi sottobicchieri. Oppure potremmo creare una cornice con monete e altri oggettini. L’idea di una cornice potrebbe, poi, essere la più adatta, soprattutto utilizzando quelle monete di valuta estera rimaste da un vecchio viaggio.

Basta fastidiosi barattoli pieni di monetine di rame perché sono perfette quando riutilizzate in questi modi

Altri utilizzi più semplici e casalinghi potrebbero, invece, essere quelli di usare le monetine per tenere ben dritte le tende di camera e soggiorno. Dovremo soltanto praticare una piccola apertura sull’orlo in fondo alla tenda e inserirci le monete per poi ricucire il tutto chiudendo. Inseriamone una buona quantità in modo che il peso impedisca che queste svolazzino al minimo soffio di vento.

Oppure ancora le monetine sono perfette per rendere stabili quei mobili un po’ vecchi e malfermi. Basterà incollarne una o due sotto la gamba della sedia, del tavolo o di un divano che traballa. In questo modo ci saremo liberati di qualche fastidiosa moneta e avremo rimesso a posto un mobile senza spendere nemmeno un euro. Infine, una buona quantità di monetine può essere davvero utile come sostituto della borsa del ghiaccio. Dovremo solo riempire un sacchetto di tessuto o un vecchio calzino e tenere tutto in congelatore. Il metallo delle monete si congelerà subito e avrà lo stesso effetto del ghiaccio, senza però sciogliersi mai.

Approfondimento

Siamo già ricchi se abbiamo questa moneta da un centesimo che vale 50.000 euro