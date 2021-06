Le abitudini alimentari influiscono in modo deciso sulla nostra salute e di conseguenza anche sulla nostra longevità. Mangiare alcuni cibi piuttosto che altri favorisce una vita più lunga, ma è altrettanto vero l’inverso. Ovvero ci sono alcuni tipi di alimenti, denominati spazzatura, che aumentano il rischio di morte precoce.

È sorprendente di quanto aumenti il rischio di morte precoce per chi è abituato a mangiare questi cibi in grandi quantità

Sulla rivista Jama Internal Medicine è stato pubblicato uno studio sugli effetti del cibo sulla durata della vita. Lo studio nasce da un progetto in cui sono state coinvolte 126.000 persone la cui salute è stata analizzata per 32 anni. Il risultato è davvero sorprendente. Il consumo di alimenti che sono ricchi di grassi insaturi ha portato a una riduzione significativa della mortalità. In termini percentuali questa è stimata tra l’11% e il 19%. Di contro si è riscontrato anche un aumento della mortalità per chi consuma abitualmente grassi saturi, in particolari quelli trans. Lo studio ha rivelato che per ogni 2% di consumo in più di grassi trans, c’è un aumento del 16% del rischio di morte precoce.

Ovviamente questi dati si riferiscono a un periodo molto lungo e quindi ad abitudini alimentari consolidate. Il consumo per anni di cibi con grassi saturi può portare a un aumento del rischio di mortalità e il consumo di grassi insaturi può portare ad una maggiore longevità. Così come fare una passeggiata di 15 minuti al giorno può portare ad avere degli eccezionali benefici sull’organismo, come indicato in questo articolo. Ma ovviamente questa deve essere continuata nel tempo, deve diventare un’abitudine di vita. E così per l’alimentazione.

Mangiare bene deve essere una costante quotidiana

Ma torniamo brevemente ai cibi ricchi di grassi saturi e insaturi e ai grassi trans. È sorprendente di quanto aumenti il rischio di morte precoce per chi è abituato a mangiare questi cibi in grandi quantità. Ma quali sono gli alimenti che li contengono e quindi, quali tipi di cibo occorre limitare nel consumo e quali invece sono da favorire?

I grassi saturi possono essere sia di natura vegetale che animale. Si trovano principalmente in burro, margarina, lardo, strutto, olio di palma e olio di cocco, pancetta di maiale, salsicce e tutte le carni grasse. Burro, formaggi, in particolare gli stagionati, hamburger e salsicce contengono i grassi trans. Invece, i grassi insaturi, quelli buoni, si trovano nella frutta secca, come noci, nocciole, mandorle, nel pesce, specialmente nel salmone, nella soia, nell’olio d’oliva.

