I Paperoni aumentano in Italia. Il MEF ha passato al setaccio le dichiarazioni fiscali dell’anno d’imposta 2019. Ebbene sono molti i soggetti che hanno la fortuna di ritornare in Italia con il vantaggio di pagare meno tasse rispetto a tutti. Infatti si tratta di coloro che hanno aderito al regime agevolato per i neo-residenti. Rispetto al precedente anno l’incremento è del 60% per gli impatriati.

Perché conviene ritornare in Italia

Trasferendo la residenza fiscale in Italia si ottengono regimi agevolati. Infatti dal 30 aprile 2019 la tassazione del reddito è del 30% rispetto al precedente 50%. Le migliori condizioni agevolative applicate hanno spinto più persone a ritornare fiscalmente in Italia.

Inoltre non bisogna dimenticare che i contribuenti con trasferimento nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia hanno ottenuto un vantaggio straordinario. Infatti la percentuale di imponibilità è ulteriormente ridotta al 10%. Dunque gli italiani si ritrovano alcuni neo concittadini fiscali che hanno la possibilità di pagare meno tasse. Il Fisco con questa manovra ha attirato ulteriori contribuenti in modo da rimpinguare le casse dello Stato.

Infine hanno preferito il nostro Belpaese un numero nutrito di professionisti sportivi, docenti, ricercatori che con una tassazione del 50% del reddito hanno di nuovo trovato posto tra i contribuenti italiani.

Pensionati fortunati

Gli anziani con pensione di fonte estera dal 2019 hanno un’opportunità incredibile trasferendosi in Italia. Infatti vige una normativa con tassazione sostitutiva del 7% sul reddito. Però per ottenere questo beneficio bisogna trasferirsi in determinate aree dell’Italia. La Flat Tax pensionati riguarda, oltre che i redditi da pensione anche quelli di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

Questi anziani stabilendosi nei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia ottengono questo straordinario vantaggio.

Eppure la proposta detta così è molto allettante ma nei fatti l’impatto è stato molto modesto. Solo l’1,3% degli impatriati ha sfruttato questo regime.