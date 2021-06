Gli italiani amano l’arrosto. Sia prepararlo che mangiarlo. Uno di quei secondi che non mancano mai nei menu dei ristoranti. Anche, perché, diciamoci la verità, possiamo contare sulla carne italiana, tra le migliori al mondo. Sui vini da accompagnare, tra i migliori al mondo. E sulla nostra fantasia tra i fornelli che crea talmente tante varianti di arrosto da far girare la testa. L’ingrediente segreto per trasformare in maniera veloce un semplice arrosto nel secondo più straordinario e gustoso: le patate, ma con un semplice accorgimento.

Utilizzare le patate ma non come sempre

Da quando esiste la ricetta dell’arrosto, è da sempre accompagnato alle patate. Fritte, al forno o lessate, poco importa. Parliamo di un binomio inscindibile in tutte le cucine internazionali. E, l’ingrediente segreto per trasformare in maniera veloce un semplice arrosto nel secondo più straordinario e gustoso, sono proprio le patate. Ma, non come le pensiamo in versione tradizionale. Con una salsa speciale che andremo a vedere.

L’arrosto con la crema alle patate

Chi è stato in Francia, avrà magari assaggiato l’arrosto con la crema alle patate. Ma, non ce ne vogliano i cugini transalpini. Per quanto buona la loro crema è tendenzialmente agrodolce. Noi italiani, amiamo invece i sapori rustici e ruspanti. Ecco, perché la nostra salsa alle patate è diversa. Ma semplicissima.

Il segreto della sua bontà

Il segreto della bontà della salsa alle patate è nella sua cottura. Non cambia nulla rispetto alla tradizionale ricetta dell’arrosto, che cuoce con le verdure. Ma, alla fine, assieme al brodo e, se vogliamo, alla spolverata di qualche spezia a nostro piacere, frulliamo le patate. O, una parte di esse. Scegliamo noi.

Le patate, morbide, insaporite e cotte col resto dell’arrosto e delle verdure, entreranno nel mixer già pronte. Non ci resterà altro che servire la crema sulla carne e stupire i commensali. Nella sua semplicità, una variante da provare.

