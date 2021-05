Ci sono prodotti che sono considerati pericolosissimi per l’organismo perché considerati molto velenosi. Entrano nel nostro corpo mangiando e bevendo. È il caso del minerale che trattiamo in questo articolo.

È considerato velenosissimo per il nostro corpo eppure lo assorbiamo mangiando e bevendo senza saperlo

Non c’è bisogno di essere dei medici per sapere che il rame è velenoso. L’esposizione diretta del corpo umano per lunghi periodi a questo minerale può portare irritazioni alla bocca e agli occhi, diarrea, emicrania, dolori allo stomaco. Un’elevata assunzione danneggia il fegato, le mucose dell’esofago e dello stomaco e può essere anche mortale. L’avvelenamento cronico da rame fa sviluppare la patologia di Wilson, che porta a cirrosi epatica, disturbi renali e danni cerebrali. Come abbiamo letto il rame è considerato velenosissimo per il nostro corpo eppure lo assorbiamo mangiando e bevendo senza saperlo. Ma è davvero così deleterio per il nostro organismo? Dipende. Vediamo perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sembrerà incredibile, ma questo minerale è considerato vitale per la salute umana. È un minerale essenziale per il metabolismo umano, in particolare per la crescita e lo sviluppo. Sembrerà stupefacente leggere queste affermazioni dopo quello che abbiamo scritto sopra. Eppure concentrazioni di rame si trovano nel cuore, nel fegato e nel cervello. Ma la parte più consistente è nelle ossa e nei muscoli. Queste parti contengono ben il 50% di tutto il rame contenuto nel nostro organismo.

Il nostro corpo ha bisogno di questo minerale

È sorprendente ma il rame è il terzo minerale presente nel corpo umano per quantità. Ogni giorno il nostro organismo ha bisogno di un minimo apporto di rame, che può essere assunto solamente attraverso alimentazione. Sopra abbiamo letto i gravi problemi che può creare al nostro corpo un’eccessiva quantità di rame. Adesso vediamo cosa può causare una scarsa presenza del minerale nel nostro organismo.

Il fabbisogno di rame del corpo varia tra 1,5 mg e 5 mg al giorno. Il suo assorbimento è indispensabile poiché è un oligoelemento necessario al nostro corpo. La sua carenza porta prima di tutto a disturbi nella formazione delle ossa, ad anemia, a problemi alla pigmentazione della pelle e dei capelli. Inoltre riduce la presenza di globuli bianchi. Secondo gli esperti questo minerale assunto in giusta quantità porta ad un abbassamento del colesterolo cattivo, il tipo LDL. Non solo, favorisce anche un aumento di quello buono, il tipo HDL.

Come fare ad assorbirlo in modo naturale? Basta mangiare mandorle, noci, semi di girasole e soia, margarina, crusca, funghi e cioccolato. Un metodo più diretto di assunzione è quello di bere dell’acqua contenuta alcune ore in un contenitore di rame.

Approfondimento

E’ Il frutto più insano al mondo ed è su tutte le tavole ma non lo sapete