Il cervello è uno degli organi più complessi del nostro corpo e come tale merita una particolare cura e attenzione. Così come si allenano i muscoli, allo stesso modo anche il cervello ha bisogno di allenamento e adeguata nutrizione. Per questo motivo la scelta delle pietanze da portare in tavola dovrebbe considerare anche i nutrienti che servono alla mente per funzionare al massimo. Una delle sostanze che proprio non può mancare.

Quali funzioni svolge il fosforo nel nostro organismo

Una miniera di fosforo in questi alimenti per potenziare velocemente memoria e cervello. Il fosforo è un minerale importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso umano ed è anche un ottimo alleato di denti e ossa forti. La sua funzione è quella di assorbire il calcio, che si utilizza in alcune reazioni chimiche che avvengono nell’organismo, e per produrre energia. Nel nostro corpo la quantità di fosforo ideale corrisponde a circa l’1% del peso. In generale, il fabbisogno giornaliero di fosforo negli adulti corrisponde a circa 800 mg. Negli anziani il fabbisogno cresce leggermente fino a 1.000 mg e ancora più alto è negli adolescenti o donne in gravidanza, ossia circa 1.200 mg. La principale fonte di fosforo è rintracciabile sicuramente nell’alimentazione, per tale motivo è bene conoscere le pietanze che ne sono maggiormente ricche.

Una miniera di fosforo in questi alimenti per potenziare velocemente memoria e cervello

Per mantenere attivo e in forma il cervello, è utile assicurarsi il corretto fabbisogno di fosforo. In questo modo si migliora la memoria, si prevengono gli stati depressivi e si aumentano in generale le energie psichiche. Tra gli alimenti che ne contengono in maggiore quantità troviamo la crusca di frumento, i legumi, le uova di gallina, il pecorino e alcune tipologie di pesce. Anche i semi di girasole, lino e zucca possono contenere importanti quantità di fosforo. A tal proposito, ricordiamo che questi ultimi alimenti possono rivelarsi una potente fonte di altre nutrienti. Tutti i dettagli sono consultabili nell’articolo “Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”.

