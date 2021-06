Quest’oggi noi di ProiezionidiBorsa illustriamo le proprietà straordinarie di un olio utilizzato nei paesi asiatici ma che si sta affermando anche sulle nostre tavole. Infatti, pochi conoscono le straordinarie proprietà, qualità e gli incredibili effetti benefici che quest’olio ha sul colesterolo e sul cuore. L’olio di riso si estrae dal germe e dalla pellicola interna del riso.

Questa si elimina con il processo di sbramatura e prende il nome di pula. L’olio di riso definito anche come “olio della salute”, ha incredibili benefici sulla nostra salute, grazie alle sue qualità e proprietà. Infatti lo chiamano l’olio del cuore e pochi conoscono come utilizzarlo per abbassare il colesterolo LDL e pulire le arterie.

Il suo importantissimo componente, il gamma-orizanolo, lo distingue dagli altri oli, in quanto ha capacità antiossidanti sulle cellule e diminuisce il tasso di LDL. Inoltre, favorisce un corretto metabolismo lipidico. È ideale per chi soffre di diabete, contribuisce, infatti a ridurre il glucosio nel sangue. Contiene inoltre vitamina E. Insomma, le sue proprietà sono talmente utili per il nostro organismo, che tutti dovremmo utilizzarlo.

L’olio di riso, pertanto, è un prodotto particolarmente indicato per un’alimentazione equilibrata, proprio perché è un grande alleato contro il colesterolo cattivo. Quando si acquista l’olio di riso, per una dieta finalizzata ad abbassare o ad equilibrare il tasso di colesterolo LDL, è sempre bene leggere l’etichetta. E valutare, in tal modo, quale tra gli oli di riso in commercio, abbia una maggiore percentuale di gamma-orizanolo.

Infatti, maggiore sarà la percentuale contenuta, e maggiore sarà la sua capacità antiossidante e anticolesterolo. Tre o quattro cucchiaini di quest’olio al giorno, apportano all’organismo 10 grammi di acido linoleico. Questo contribuisce a tenere bassi i livelli di colesterolo, nonché a tenere pulite le arterie.

