Per dimagrire e mettersi in forma per l’estate si può pensare di sostituire le calorie del pane in questo modo salutare e gustoso

L’estate è in arrivo. Per fortuna la risposta delle Istituzioni e dei cittadini al Covid è stata risoluta e decisa. La zona bianca ormai non è più una chimera. Siamo autorizzati a sperare di tornare alle vecchie abitudini. Ritorna, inoltre, l’esigenza di rimettersi in forma.

Improvvisare piani alimentari strampalati è sempre sconsigliato. Anche un esercizio fisico abnorme sarebbe deleterio.

Fortunatamente si può pensare di ricorrere ad alcuni semplici accorgimenti salutari. Nelle prossime righe se ne prenderà in esame uno in particolare. Esso riguarda da vicino la salute e il benessere.

Per dimagrire e mettersi in forma per l’estate, tuttavia, si può pensare di sostituire le calorie del pane in questo modo salutare e gustoso.

L’alimentazione è alla base

Per stare in forma e vivere in salute bisogna prestare attenzione alla dieta. Alcuni filosofi dicevano che l’uomo è quello che mangia.

È proprio così. Il corpo si plasma in base a quello che ingeriamo.

In un articolo precedente si è visto che per avere un fisico perfetto e tonico bisogna seguire una determinata alimentazione. Ci sono alcuni alimenti che vanno evitati il più possibile. Basti pensare agli zuccheri, ad alcuni tipi di grassi, ai dolciumi e al cibo spazzatura.

I carboidrati sono essenziali in ogni dieta. È importante, però, non assumerne un quantitativo eccessivo.

Ci sono molte alternative al pane bianco per fortuna. Il pane integrale è fatto con una farina meno raffinata che fornisce un apporto calorico inferiore.

Sono molto in voga, inoltre, la farina di riso, di segale, di Kamut, di mais, di castagne, di sorgo, di quinoa, di avena e di soia. Si può sostituire la farina classica, quindi, con una di queste che abbiamo visto.

Ciò, però, non ci autorizza a consumare chili e chili di pane. È necessario essere sempre saggi ed equilibrati. Contattare un nutrizionista è sempre la scelta più adeguata.