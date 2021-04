La gestione della casa richiede molto tempo e cura e non sempre si riescono a trovare le soluzioni migliori per contrastare l’arrivo dei fastidiosi insetti con l’inizio della primavera.

Con metodo e attenzione a dei piccoli segnali, si può evitare l’utilizzo di prodotti chimici, che non faranno sicuramente bene ai nostri animali domestici. Si potranno utilizzare invece dei piccoli trucchi per evitare la comparsa dei fastidiosi insetti.

Come rendere ogni angolo della casa pulito e sicuro

Con l’arrivo della primavera molti sono gli insetti che fanno capolino e di questi il più fastidioso e comune è proprio la formica. Esse sono difficili da debellare come anche cimici, pulci, pesciolini d’argento e molti altri. Per questo motivo la miglior soluzione è quella di evitarne la comparsa.

La pulizia della casa è uno degli elementi essenziali per tener lontani gli insetti di ogni tipo. Almeno una volta al mese, bisognerebbe effettuare una pulizia profonda che prevederà anche gli spazi che sono poco accessibili. Lampadari, sotto, sopra e dietro i mobili ma anche negli armadi, nei mobili da cucina e bagno dove possono annidarsi o formarsi insetti che nel giro di pochi giorni possono infestare indumenti o cibo.

Ecco le migliori soluzioni per non avere questi fastidiosi insetti in casa con l’arrivo della primavera

Oltre alla pulizia profonda che è consigliabile fare una volta al mese, ci sono altri accorgimenti che bisogna osservare per prevenire la comparsa degli insetti.

Uno dei peggiori incubi sono le tarme da armadio. Questi tipi di insetti possono bucare i vestiti rovinandoli inevitabilmente. Per prevenirne la comparsa si dovrà pulire e disinfettare l’armadio almeno ad ogni cambio di stagione e conservare i capi puliti e non umidi. Con queste buone abitudini le tarme da armadio non compariranno mai.

Anche la dispensa del cibo può essere uno dei luoghi dove si possono formare molto facilmente gli insetti. Un po’ a tutti è capitato almeno una volta di dover aver a che fare con i fastidiosi insetti della pasta, farina o riso. Oltre alla pulizia e alla igienizzazione della dispensa, sarà opportuno controllare periodicamente gli alimenti che soprattutto in estate possono alterarsi con il calore e formare i fastidiosi insetti.

Inoltre come buona abitudine per arginare eventuali focolai di insetti, si potranno utilizzare barattoli in vetro dove conservare gli alimenti. Oppure sigillarli con della semplici buste di plastica che conterranno gli eventuali insetti all’interno.

Ogni angolo della casa oltre ad essere pulito ed igienizzato, non dovrà avere crepe o fori. In questi piccoli spazi bui si annidano scarafaggi e pesciolini d’argento. Sarà importante sigillare ogni tipo fessura che potrebbe esserci, ad esempio, tra i battiscopa, le porte o vicino alle prese elettriche.

Infine esistono molti repellenti naturali come, l’alloro, la menta, la lavanda e il basilico che possono essere degli ottimi alleati per prevenire la comparsa degli insetti o allontanarli.