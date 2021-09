Con il ritorno alla nostra quotidianità iniziamo ad interessarci di nuovo agli hobby che tanto ci piacciono. La cucina è sicuramente uno di questi, ci piace provare nuove ricette e scoprire ingredienti particolari.

Ma questa volta vogliamo regalarci un po’ di dolcezza per affrontare al meglio la nuova stagione.

Proprio per questo ci interessiamo ai dolci e sappiamo che questo squisito dolce facile da fare è perfetto per ogni occasione.

Vorremmo però esaltare al meglio anche il più classico dolce, come fare per rendere eccezionale anche solo una crostata?

Anche questa volta impareremo una ricetta che potrebbe fare al caso nostro. E che ci farà leccare i baffi.

Ecco l’ingrediente segreto per una crostata indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta

Con l’avvicinarsi del week-end possiamo finalmente rilassarci dopo le prime settimane di lavoro. Vogliamo preparare qualcosa di buono e siamo alla ricerca di un dolce facile da fare.

Non vogliamo rinunciare alla frutta, anche a settembre vogliamo mangiare dei frutti di stagione che ci aiutino a vivere bene.

Avevamo scoperto che questo frutto squisito è anche fonte di fibre e potassio ma se parliamo delle more che cosa sappiamo?

Innanzitutto, è bene ricordare che questi piccoli frutti di bosco hanno poche calorie e sono ricchi di sali minerali. Inoltre, come possiamo vedere da questa tabella, oltre a fosforo, calcio, potassio, sodio e ferro contengono molte vitamine.

Possiamo gustarle tutto l’anno ma settembre resta uno dei mesi migliori per assaporarle. E, se mature al punto giusto, sapranno regalarci una dolcezza unica e speciale. Ecco l’ingrediente segreto per una crostata indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta.

Ma vediamo ora come stupire tutti utilizzando solo ingredienti di qualità.

Ingredienti e ricetta

Pochi lo sanno ma per preparare una crostata alle more indimenticabile bastano solo 20 minuti. Avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di pasta frolla pronta;

1/2 litro di crema pasticciera;

450 g di more;

200 g di marmellata di lamponi;

carta forno.

Iniziamo stendendo un foglio di carta forno in una teglia da 22 cm. Poi adagiamoci sopra la pasta frolla. Bucherelliamo la pasta con l’aiuto di una forchetta: questo ci permetterà di far cuocere meglio la crostata.

A questo punto verseremo la crema pasticcera: per comodità potremo acquistarla già pronta.

È il momento di cuocere la crostata in forno a 180° per 35 minuti. Durante la cottura potremo frullare le more ricordandoci di metterne da parte circa 200 grammi, queste ci serviranno per guarnire la crostata.

Una volta frullate le more potremo mescolarle alla marmellata di lamponi. Poi dovremo far raffreddare la torta; una volta fredda verseremo il mix di marmellata e more frullate. Infine, abbelliremo la nostra crostata con le more intere.

Ricordiamoci di servire la nostra crostata con una spolverata di zucchero a velo, il nostro dessert stupirà tutti i nostri invitati grazie alla sua gustosa semplicità.