È sempre stato definito il gladiatore a 4 zampe questo meraviglioso esemplare canino tra i più antichi della storia e che potrebbe rivelarsi il miglior antifurto di casa

Ci sono cani che hanno rappresentato davvero un’epoca e per moda sono stati acquistati adottati nelle case di tutto il Mondo. Presto sostituiti da nuovi “colleghi”, saliti a loro volta alla ribalta, approfittando magari dei palcoscenici di Hollywood. Il cane che vedremo invece oggi non è nulla di tutto ciò, probabilmente anche per il suo carattere unico al Mondo. Per mettere subito in chiaro le cose e avvisare i nostri Lettori, questa volta non parleremo di un cucciolo tenero che potrebbe giocare ore e ore con i nostri figli. Ma affronteremo un esemplare splendidamente adatto alla guardia della proprietà e che necessita comunque di ampi spazi. Non è un cane da appartamento, a meno di non avere grandi terrazze e metrature generose. È un cane che va addestrato, seguito, ma che a detta di chi lo possiede, è davvero un cane speciale.

1 dei più antichi al Mondo

Sono tutti d’accordo gli esperti cinofili nel riconoscere che il Mastino tibetano è uno dei cani più antichi al Mondo. Il classico esemplare che ha seguito l’uomo dagli albori della civiltà, che lo ha sempre servito fedelmente e che nei secoli è stato anche selezionato e incrociato. Ma più che per cambiarne il carattere, per cercare di renderlo più piacevole alla vista. Sembra infatti che inizialmente assomigliasse più a un lupo che a un cane, mentre ora sembra un mix tra un orsetto e un cane.

Sta di fatto che le sue virtù difensive e coraggiose sarebbero rimaste immutate nei secoli. Attenzione che parliamo di un cane abbastanza diffidente e introverso, che va gestito molto bene quando incontra gli altri cani. In modo particolare, soprattutto il maschio, quando decide di attaccare, non abbaia prima e non lancia segnali di avviso. Anche per questo motivo si segnala come uno degli esemplari migliori in assoluto per fare la guardia.

Il Mastino tibetano diventerà assoluto protagonista della nostra casa. Se non ascolta subito gli ordini, non preoccupiamoci, perché lo fa di natura, ma rivolgiamoci comunque a un addestratore.

Cosa sapere

Dal pelo folto e bellissimo, dobbiamo assolutamente conoscerne genitori e pedigree nel caso in cui decidessimo di acquistarlo. È sempre stato definito il gladiatore a 4 zampe questo esemplare di una bellezza davvero rara, dagli occhi dolcissimi, ma dal temperamento battagliero.

