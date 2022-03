Il commovente rapporto che si instaura tra un bambino e un cane è semplicemente incredibile. Bene lo sanno quei nostri Lettori che hanno deciso di crescere i propri figli con la compagnia dell’amico più fedele. Ricordano medici e ricercatori che secondo alcune scoperte recenti, i bambini che crescono assieme ai cani, si dimostrerebbero più sensibili degli altri. Senza ovviamente nulla togliere a coloro che non hanno la possibilità o il desiderio di seguire questa strada. Pensiamo anche solo agli effetti benefici della pet therapy negli ospedali in cui sono ricoverati i bambini malati. E, proprio avendoli come compagni di vita, i bambini ci raccontano di sognare persino i loro cani.

Cosa che abbiamo sempre interpretato con uno dei valori più alti in assoluto che ci regala il nostro cane: la fedeltà. Ma, secondo gli esperti di sogni, questa non è l’unica virtù che ci verrebbe mostrata sognando il nostro amico a quattro zampe.

Da sempre l’animale numero 1 al nostro fianco

Non scopriamo certo l’acqua calda dicendo che il cane è l’animale che nel tempo si è più affezionato all’uomo, donandogli tutta la sua lealtà. Il grandissimo poeta e patriota George Byron diceva sempre che i cani possiedono le virtù dell’uomo, ma senza averne i difetti. La storia del cinema e del fumetto è piena di cani famosi come Lassie, Snoopy, Pluto, Scooby Doo e Zanna Bianca, solo per fare qualche esempio. Sognare un cane porterebbe quindi la presenza di un forte sentimento di fedeltà da parte di coloro che ci circondano. Siano essi amici, ma anche parenti. E se per caso ci capitasse di sognare un cane particolarmente grande, ecco che potremmo proprio interpretarlo come un segno di fedeltà da parte di un adulto.

Abbiamo sempre creduto che sognare un cane significasse fedeltà ma pochi sanno che ci sarebbe anche un altro significato dal valore sorprendente e commovente

Sognare uno o più cani, soprattutto vedendoli in una versione calma e mansueta, e non aggressiva e mordace, può anche significare però la sicurezza. Oltre alla fedeltà e alla lealtà, secondo gli esperti, nell’interpretazione della presenza canina in un sogno, ci sarebbe anche questa virtù.

Un altro significato

Abbiamo sempre creduto che sognare un cane significasse circondarsi di persone fedeli ma secondo gli esperti significherebbe anche proseguire nel proprio cammino con la certezza di avere dei rapporti sicuri che ci circondano. La sicurezza di rapporti di fedeltà per arrivare al successo senza guardarsi alle spalle.

Approfondimento

Sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border