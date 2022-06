Preparare il bucato da lavare comporta spesso la nascita di alcuni dubbi veramente terribili. Sarà possibile lavare un certo capo colorato a 60 gradi per smacchiarlo da aloni importanti? Meglio azionare o no la centrifuga per il lavaggio delle lenzuola? Un certo lavaggio sarà abbastanza delicato per la nostra camicia elegante preferita?

Chi utilizza il mollettone per la copertura del tavolo si sarà chiesto se è possibile lavarlo, specialmente in lavatrice. Conoscere i segreti di lavaggio e asciugatura in lavatrice significa non correre il rischio di rovinare irrimediabilmente il bucato.

Ma come comportarsi se vogliamo lavare il mollettone del tavolo? Soprattutto, come fare quando il mollettone gommato o plastificato lascia fastidiose impronte sul tavolo in legno, visibili in controluce?

Qual è la sua funzione e come igienizzarlo correttamente

Il mollettone è semplicemente un telo che serve a garantire protezione al tavolo, specialmente se quest’ultimo è di legno delicato.

Cosa bisogna fare per lavare il mollettone gommato del tavolo senza correre il rischio di rovinarlo? Possiamo usare lavatrice o asciugatrice? Si tratta di dubbi assolutamente leciti e comprensibili.

A fare molto la differenza sarebbe il materiale di realizzazione, visibile in etichetta. In caso di mollettoni in cotone è probabile che sia possibile un lavaggio fino a 40 gradi in lavatrice. In questo caso, il modello potrebbe essere anche candeggiabile con cloro o candeggina e dovrebbe essere possibile stirarlo con una temperatura massima di 150 gradi.

Se, invece, il mollettone ha una parte della superficie gommata, potrebbe essere utile un lavaggio in lavatrice, a freddo e senza centrifuga. Il consiglio è di prediligere sempre mollettoni lisci, molto più facili da pulire e smacchiare.

Per lavare il mollettone gommato del tavolo in lavatrice basta fare così più 2 trucchetti per eliminarne l’alone dal legno

Con i mollettoni gommati sembrerebbe sempre preferibile non superare mai i 30 gradi di temperatura in lavatrice. Per il lavaggio a mano sembrerebbe indicato l’utilizzo di Sapone di Marsiglia, da lasciare in posa per una notte.

Ma cosa fare quando il mollettone lascia la fastidiosa impronta della parte gommata sul tavolo in legno?

Rappresentano 2 possibili rimedi l’utilizzo dell’olio paglierino o di un detergente per pavimenti in parquet. Il consiglio è di versare uno dei 2 detergenti su un panno inumidito e provare prima su una porzione nascosta del tavolo. Se la soluzione sembra funzionare senza alterare lucentezza e altre caratteristiche del tavolo, è possibile estenderla a tutto il tavolo.

