Un giorno il poeta e patriota inglese George Byron disse in merito al Terranova: “possiede tutti i pregi dell’uomo, ma senza averne i difetti”. Chi ama e possiede i cani può tranquillamente capire a cosa ci riferiamo. Forse il Terranova sarebbe abbastanza impegnativo da gestire soprattutto in appartamento, ma è comunque l’emblema di molti amici a quattro zampe. Difficilmente chi è cresciuto con i cani può farne a meno durante tutta la vita. La loro presenza fedele per è una di quelle certezze a cui non vorremmo rinunciare. Sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border. Vedremo in questo articolo colui che sta conquistando il Mondo per la sua simpatia e la sua intelligenza.

Un nome che è tutto un programma

Si chiama “Papillon” questo graziosissimo e simpaticissimo cagnolino inserito di recente nelle 10 razze più intelligenti del pianeta. Deve il suo nome alla formazione della testolina e delle orecchie che ricorderebbero proprio la farfallina che mettiamo al posto della cravatta. Nonostante l’aspetto casalingo e domestico, questa razza si sta conquistando fama e onore nelle competizioni internazionali di “agility”. Allevatori ed esperti consigliano il Papillon anche alle famiglie meno pratiche di vita quotidiana con i cani. Starebbero infatti dimostrando grandi e veloci capacità di apprendimento.

Sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border

Secondo le tabelle caratteriali delle razze canine internazionali, il Papillon viene definito essenzialmente:

intelligente e reattivo;

positivo e felice;

amichevole e socievole;

fedele;

prezioso custode e guardiano.

Nonostante le sue misure non certo da gigante, visto che arriva al massimo a poco meno di 30 cm al garrese, si dimostra anche un buon cane da guardia. Il maschio adulto arriva pesare al massimo 5 kg.

Una razza non particolarmente costosa

Una delle cose più belle che potremmo fare per rendere felici i nostri figli sarebbe quella di adottare un cagnolino. La scelta è ampia ma se volessimo invece acquistane uno, ad esempio, tra le tante razze, il Papillon non rientrerebbe nelle più costose. Il suo prezzo si attesterebbe, indicativamente, infatti attorno ai 500/600 euro.

Mediamente questo simpaticissimo esemplare vive tra i 14 e i 15 anni. Curioso come questo cane avesse ottenuto fama già durante il Rinascimento. Tanto da essere spesso raffigurato nelle tele delle famiglie nobili e degli aristocratici. A ritrarlo, alcuni degli artisti in assoluto più famosi come Tiziano, Rubens, Van Dyck e Paolo Veronese.

