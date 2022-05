Ci sono delle sostanze straordinarie per il nostro benessere, i sali minerali. Conosciamo l’importanza di proteine e vitamine ma spesso sottovalutiamo l’impatto che i macroelementi hanno sulla nostra salute. Gli esperti li definiscono macro anche se in verità sono presenti in piccole quantità, dell’ordine di qualche grammo, nel nostro organismo. Eppure la loro carenza si fa sentire con sintomi ben precisi che dobbiamo imparare a riconoscere.

I segnali che il nostro corpo lancia

Il magnesio ad esempio è necessario per la costituzione dello scheletro. Infatti il 70% di magnesio contenuto in un organismo è localizzato nelle ossa. È indispensabile inoltre per l’attività nervosa e muscolare, favorisce il metabolismo dei grassi e regola la pressione sanguigna.

È presente in molti alimenti eppure a volte non ne assumiamo abbastanza. Come facciamo a scoprirlo? Ascoltando il nostro corpo e facendo attenzione ai segnali che ci lancia. Se accusiamo spesso crampi muscolari, potrebbe trattarsi di carenza di magnesio. Questo minerale infatti svolge un ruolo importante nella contrazione muscolare. Anche ansia e stress potrebbero essere la conseguenza di una dieta povera di magnesio. Questo macroelemento infatti è necessario per l’attività nervosa e una carenza potrebbe generare disturbi dell’umore e difficoltà a riposare bene. Per questo la carenza di magnesio si traduce spesso in una sensazione di stanchezza e spossatezza.

Inoltre il magnesio giocherebbe un ruolo importante anche come regolatore della pressione sanguigna e contrasterebbe l’osteoporosi.

È ricco di magnesio più di mandorle e pistacchi questo cereale ottimo nella dieta per combattere stanchezza, insonnia, ansia e stress

Il fabbisogno giornaliero di magnesio è di circa 250–350 mg al giorno per gli adulti mentre tale valore raddoppia per le donne in gravidanza. Non è difficile raggiungere e superare questa soglia perché sono molti gli alimenti che lo contengono. Ne sono ricchi in particolare noci e cacao, mandorle e semi di soia, legumi e tutte le verdure a foglia verde. Ma l’alimento che ne contiene di più in assoluto è la crusca. Contiene 550 mg di magnesio per 100 grammi di prodotto. È ricco di magnesio più di mandole e pistacchi che a parità di peso ne hanno rispettivamente 264 mg e 158 mg.

La crusca ha anche altre proprietà: favorisce l’attività digestiva per l’alto contenuto di fibre e riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri. Per questo possiamo inserirla nelle diete a basso contenuto calorico. Possiamo mangiarla a colazione o in altri momenti della giornata con latte o frutta. Ma ricordiamo che è componente essenziale dei cereali integrali. Un buon motivo per consumarli regolarmente.

Lettura consigliata

Per stimolare il metabolismo e dimagrire più velocemente ecco la colazione estiva ricca di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre