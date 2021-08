Rispettare la stagionalità degli alimenti che consumiamo è importantissimo, sia per la nostra salute che per quella del Pianeta. Consumare alimenti di stagione, infatti, significa scegliere cibi non trattati con pesticidi o altri additivi. Significa anche evitare alimenti che viaggiano per mezzo Mondo, per arrivare sulle nostre tavole in qualsiasi periodo dell’anno.

Di questo, chiaramente, ne giova anche la Terra, in termini di inquinamento. Più corta è la filiera, minore sarà l’impatto ambientale. Ecco perché è importante scegliere sempre alimenti di stagione. La zucchina lunga siciliana è una zucchina che cresce proprio nel periodo estivo.

È questo l’ortaggio detox perfetto per depurarsi e favorire il transito intestinale in estate

La zucchina lunga, detta anche cucuzza longa o zucca serpenta, in base alle zone, è molto apprezzata, perché è estremamente leggera e depurativa.

Viene spesso preparata a minestra, insieme alle sue foglie, i tenerumi, che hanno una consistenza simile al velluto. Consumata, molte volte, anche in un altra versione, sempre in umido, con aggiunta di patate, cipolla e pomodoro. Sia con la pasta che senza.

La zucchina lunga ha un bassissimo apporto calorico. È composta prevalentemente da acqua, circa per il 90%, il che la rende l’ideale per depurarsi. Ha un bassissimo contenuto di grassi, proteine e carboidrati. Ma contiene tanti sali minerali e vitamine. In alcune zone d’Italia è pressoché sconosciuta, ma è molto apprezzata nel meridione. Dalla Campania, fino ad arrivare alla Sicilia, la zucchina lunga appartiene alla tradizione culinaria regionale di piatti poveri ma deliziosi.

Oggi si trova con maggiore facilità sui banchi del mercato, quindi può essere assaporata anche se non si vive al Sud. Un piatto di zucchina lunga in umido, arricchita con delle cipolle e dei pomodori di stagione, è molto saziante ma soprattutto idratante, grazie all’altissimo contenuto d’acqua. Ecco perché è questo l’ortaggio detox perfetto per depurarsi e favorire il transito intestinale in estate.