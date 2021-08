Fra pochi giorni si parte per le vacanze e si avrà finalmente il tempo libero per dedicarsi a ciò che più si desidera. Per gli amanti della lettura ecco un piccolo consiglio: questo incredibile romanzo del premio Nobel per la letteratura è il libro perfetto per l’estate. Vediamo insieme di cosa si tratta e quale meravigliosa lettura possiamo portarci dietro in valigia per passare il tempo libero in maniera intelligente.

Stiamo parlando dell’ultimo scritto del Premio Nobel per la letteratura del 2017, Kazuo Ishiguro. L’ultima uscita di questo autore di origine nipponica, ma naturalizzato inglese è intitolata “Klara e il sole”. È un romanzo di gusto ucronico. Ciò significa che parla della realtà immaginando però che abbia preso una piega diversa ed inaspettata. Parla infatti del rapporto fra un’androide di sesso femminile e una bambina malata.

La trama in pillole

La protagonista è Klara, un A.A (acronimo per “amica artificiale”) comprata per tenere compagnia a Josie, la piccola rampolla di una famiglia benestante. Essendo un robot è alimentata tramite pannelli solari e per questo ha un particolare rapporto con il sole, credendo che sia una specie di divinità. Comincia però a sviluppare delle paure irrazionali. Queste si rafforzano nel momento in cui Josie comincia a sviluppare condizioni più critiche.

I suoi genitori, preoccupati per le sue condizioni di salute, temono di non poterla “potenziare”, ovvero di non poterle innestare un chip nel cervello per renderla più intelligente. Per questo vogliono comprare un altro androide con le sue fattezze in modo da sostituirla dopo la morte. In questo progettano poi di inserire la scheda madre della protagonista che nel frattempo ha imparato a copiare i comportamenti della piccola di casa. Klara, scoperto il piano, cercherà di contrastarlo.

