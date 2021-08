Quando i valori della glicemia sono alti, vuol dire che nel sangue c’è una concentrazione di glucosio elevata. L’iperglicemia, infatti, può portare a gravi conseguenze e malattie, come il diabete. Oltre a rappresentare un sintomo di una condizione patologica, può verificarsi anche a seguito di forte stress, dopo l’assunzione di alcuni farmaci. In molti casi, però, è il consumo smodato di carboidrati, la sedentarietà e uno stile di vita disordinato a causare l’iperglicemia.

Per questo è molto importante tenere sotto controllo l’assunzione di certi cibi, che hanno un indice glicemico alto. Bisogna fare attenzione alle pietanze che contengono molto amido, facendo i giusti abbinamenti a tavola. Un recente studio, ha elencato i vari cibi da accostare al riso, per ridurre l’indice glicemico.

Per abbassare il glucosio dopo i pasti basta abbinare il riso con questi alimenti

Normalmente, i livelli di glucosio nel sangue, dopo ogni pasto, tendono ad aumentare. Solo dopo il rilascio di insulina, i valori ritornano bassi. In presenza di altre patologie o condizioni anormali, invece, il glucosio rimane alto.

Legumi

Il riso ha un indice glicemico (IG) medio-alto, ma se lo mangiamo insieme ai legumi, possiamo ridurre l’apporto di glucosio. Fagioli neri, ceci, lenticchie, platano, sono da abbinare assolutamente al riso, per ottenere dei benefici positivi sui valori glicemici negli individui sani.

Carne e pesce

Abbinare il riso bianco con il pollo, anche cotto con il curry, a vapore, può portare buoni risultati in termini di quantità di glucosio nel sangue. Lo stesso vale per il branzino ed il salmone, se aggiunti al riso, sono d’aiuto per abbassare questo valore.

Verdure

Sembra essere efficace mangiare insieme al riso verdure e ortaggi, soprattutto se sono a basso contenuto di grassi. Quindi, via libera a cavolfiore, carote, melanzane condite con spezie e aromi, ma anche con la frutta secca. Questi alimenti dovrebbero aiutare a potenziare il rilascio di insulina.

La sola alimentazione spesso non basta, per questo è fondamentale fare una visita specialistica, per capire come affrontare il problema in tutta sicurezza, senza improvvisare autonomamente.

Quindi, per abbassare il glucosio dopo i pasti, basta abbinare il riso con questi alimenti, sempre dopo aver consultato il proprio medico, come abbiamo appena detto.