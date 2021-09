Uno dei problemi più diffusi che colpisce sia uomini che donne sono mani e piedi ruvidi e screpolati. La pelle morta di queste parti del corpo tende ad accumularsi e a creare antiestetici calli e duroni. Per ovviare a questo problema, noi di Proiezionidiborsa consigliamo di spalmare tutti i giorni una pomata e di seguire questo efficacissimo metodo.

Usare pomate e fare una pedicure periodica può non essere sufficiente, in certi casi gli strati di pelle morta sono molto spessi e occorre un’azione mirata più intensiva. Per questo motivo oggi vedremo lo sbalorditivo metodo per avere mani e piedi morbidissimi e senza calli.

Una parte del corpo da curare in ogni momento

Chi tiene alla cura del corpo sa bene come le mani e i piedi siano una parte così difficile da tenere in buono stato. Lo sfregamento del piede nella scarpa, il sudore e il semplice atto di camminare provocano microtraumi alla pelle. Basti pensare che, per la maggior parte del tempo, i nostri piedi restano chiusi in strati di stoffa, senza che possano traspirare e perciò sviluppano una serie di antiestetiche caratteristiche.

Per le mani, invece, non può valere il discorso della mancata traspirazione. Le mani sono libere e “nude” per la maggior parte del tempo eppure soffrono tremendamente l’azione degli agenti atmosferici, di quelli chimici e dello sfregamento. Basti pensare alla semplice azione di lavare i piatti: il sapone e l’acqua calda aggrediscono e seccano la nostra pelle danneggiandola.

Se abbiamo mani e piedi ruvidi e callosi e abbiamo provato invano molti rimedi non dobbiamo disperare. Esiste un trattamento intensivo che è in grado di rendere la pelle morbidissima e di rimuovere le callosità.

È questo lo sbalorditivo metodo per avere mani e piedi morbidissimi e senza calli

Un ingrediente perfetto per trattare la pelle di mani e piedi è l’olio di paraffina. Questo olio di origine minerale ha molti utilizzi nell’industria cosmetica ed è presente in numerosi prodotti. In estetica la paraffina pura viene usata per fare impacchi che avvolgono l’intera parte da trattare per ammorbidire la pelle.

Un metodo diffuso ed economico è quello di usare una crema alla paraffina da spalmare sulla parte. Una volta che la paraffina è secca si rimuove con estrema facilità e vedremo gli strati di pelle morta venire via. I nostri piedi risulteranno morbidissimi come non mai, liscissimi e idratati nel profondo.