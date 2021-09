I nostri piedi sono una parte del corpo particolarmente delicata e fragile. Essi sostengono il peso del nostro corpo e passano la maggior parte del tempo rinchiusi in scarpe e calze. Per questi due motivi la pelle dei piedi si rovina molto facilmente, sviluppa calli e altri problemi dermatologici.

Se vogliamo avere dei piedi curati e belli, dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione. È importante idratare i piedi con creme ed emollienti, in modo che siano sempre morbidi e soffici: in questo articolo abbiamo visto quale crema è perfetta per evitare screpolature e altri inestetismi.

Questi passaggi, però, potrebbero non bastare. Quindi, se vogliamo talloni sempre morbidi e senza calli, basta seguire questo semplice trucchetto. Scopriamo di che si tratta.

Come prevenire calli e duroni tutti i giorni

I calli e i duroni sono la risposta che la nostra pelle dà all’attrito dei piedi con le superfici. Il callo è prima di tutto una protezione di pelle morta, accumulata nelle zone su cui c’è più carico. È per questo motivo che, nei lati su cui il piede poggia, c’è tendenza a sviluppare calli.

Se vogliamo evitare che crescano a dismisura e che la pelle morta si accumuli troppo è necessario seguire dei semplici comportamenti. Prima di tutto è importante scegliere scarpe della giusta taglia, mai troppo strette. Altrettanto importante è la scelta delle calze che non devono essere né troppo corte né troppo strette.

Il piede deve essere lasciato respirare più possibile e quando siamo in casa dobbiamo lasciarlo nudo più possibile. Importantissima è una corretta igiene del piede, è molto importante effettuare periodici pediluvi in acqua tiepida e rimuovere con una lima gli strati di pelle morta.

Tutto ciò non è però sufficiente se non è abbinato a un trattamento speciale.

Se vogliamo talloni sempre morbidi e senza calli basta seguire questo semplice trucchetto

Il tallone del piede è una zona che tende, come abbiamo detto, ad accumulare gli strati d pelle morta. Il suo aspetto tende a essere secco e screpolato e anche una corretta pedicure potrebbe non servire da soluzione.

Se vogliamo avere talloni morbidi e senza calli dobbiamo spalmare quotidianamente una crema idratante, possibilmente a base oleosa e molto grassa. Per questo scopo possiamo tranquillamente usare una crema idratante per le mani, più economica e efficace delle creme piedi.

Ora che abbiamo avvolto il nostro piede con uno strato di crema con un dolce massaggio possiamo passare alla fare successiva. Dovremo avvolgere il piede con uno strato di pellicola trasparente in modo che la crema non si tolga e non evapori. Ora dovremo indossare un paio di calzini di spugna e possiamo andare a dormire.

Il giorno dopo rimuoveremo l’impacco e la sorpresa sarà davvero incredibile: i nostri talloni saranno morbidissimi e soffici come quelli di un bambino. Se vogliamo ottenere risultati duraturi dovremo ripetere l’operazione per una settimana consecutiva al mese.