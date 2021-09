Chiunque abbia avuto una relazione di lungo corso con un’altra persona sa bene quanto sia difficile mantenere l’entusiasmo dei primi anni insieme. Col passare degli anni, infatti, compaiono problemi nuovi e alcuni coppie possono entrare in crisi e pensare di lasciarsi.

Non tutte i mali vengono per nuocere, in alcuni casi, infatti, la crisi può essere un momento perfetto per mettersi in gioco e rinvigorire la coppia. Se teniamo alla nostra relazione ma abbiamo dei problemi col partner, dobbiamo sapere che esistono alcune strategie per migliorare le cose. Come questa che andremo a vedere tra poco, per esempio. Infatti, sembra incredibile ma questa potrebbe essere la soluzione a molti problemi della coppia in crisi.

Avere i propri spazi è fondamentale per una coppia affiatata

Per molte persone il momento in cui si va a convivere con la dolce metà rappresenta un momento problematico. Per quanto si possa amare una persona, condividere gli spazi può essere complicato e causare conflitti. Un fattore che spesso causa problemi nella coppia che convive è la differenza di interessi e di ritmi di vita. Se uno vuole leggere fino a tarda notte o ascoltare la musica al mattino presto, l’altro potrebbe non apprezzare e addirittura infastidirsi.

La soluzione a questi piccoli problemi secondo molti potrebbe essere quella di cambiare la disposizione delle stanze e il modo di dormire, ora vedremo come.

Sembra incredibile ma questa potrebbe essere la soluzione a molti problemi della coppia in crisi

Se vogliamo mantenere l’entusiasmo dell’innamoramento, è importante ritagliare spazi propri in cui restare soli a fare quello che piace a noi. Le coppie più stabili e solide molto spesso sono quelle in cui vi è un sano attaccamento e in cui ci si lascia soli e si fanno cose separati.

Secondo molti una soluzione ottima per risolvere i problemi di coppia, infatti, è quella di avere due stanze da letto separate. Dormire separati è una pratica non nuova, nel passato era molto comune tra gli strati più alti della popolazione. A molti di noi può far storcere il naso, eppure questa soluzione offre numerosi vantaggi che potrebbero far riavvicinare la coppia in crisi. Abbiamo già visto alcuni di questi vantaggi, ma oggi vogliamo aggiungere motivi per cui questa soluzione potrebbe essere perfetta.

Ognuno di noi ha interessi molto diversi e avere una stanza tutta per sé ci permette di esprimerli al meglio. Potremo personalizzare la camera con i soprammobili e i quadri che preferiamo, avere una scrivania tutta per noi. Finalmente saremo liberi di gestire il nostro tempo e le nostre attività senza interferire con l’altra persona. Questo potrà diventare il rifugio in cui concentrarsi ed esercitare la propria creatività.

Oltre a tutti questi vantaggi logistici, chi ha provato questa soluzione non nega che il desiderio di coppia sia stimolato dal dormire separati. Chi lo sa, allontanandoci d pochi metri dal partner potremmo riavvicinarci e rinfrescare il nostro rapporto in crisi da tempo.