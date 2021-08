È questo l’ingrediente naturale che può essere utilizzato per eliminare efficacemente le infestanti erbacce dal giardino

Compito noioso e faticoso è sicuramente quello di estirpare ed eliminare tutte quelle fastidiose erbacce che deturpano i giardini.

Erbacce che crescono con estrema facilità ovunque, nel prato, nell’orto, nei vasi, nei vialetti, tra i mattoni. Si diffondono attraverso le radici, si infiltrano allargandosi sotto terra riducendo lo spazio nel terreno delle altre piante coltivate.

I danni che procurano le erbacce possono essere davvero rilevanti se non si interviene tempestivamente. Sicuramente prevenire è meglio che estirpare, agire in tempo eviterà successive perdite di tempo.

Strappare le infestanti a mano richiede impegno e fatica, in quanto per evitare che ricrescano in seguito, è necessario estirpare l’intero apparato radicale.

Sicuramente sono da evitare prodotti chimici, tossici ed inquinanti per l’ambiente e per le piante.

Dunque l’ingrediente naturale che può essere utilizzato per eliminare efficacemente le infestanti erbacce dal giardino è proprio il sale. In un precedente articolo avevamo anche descritto come lo zucchero avesse la stessa funzione.

Un comunissimo ingrediente che tutti hanno in casa, economico, non tossico ma efficace.

Il sale iodato può essere utilizzato come diserbante ma deve essere versato con attenzione, in quanto può uccidere le piante vicine.

Efficace per eliminare tutte quelle erbacce che crescono nei vialetti, nei vasi, tra le fessure del pavimento.

Il sale disidrata le piante e interrompendo il loro equilibrio idrico interno provocherà la loro morte.

Un diserbante naturale però da utilizzare con cautela per evitare danni alle colture circostanti.

Il sale essendo solubile, per un’applicazione più semplice, potrà essere sciolto nell’acqua.

Nel caso in cui le erbacce si trovino vicino ad altre piante coltivate si può iniziare preparando una miscela più leggera formata da una parte di sale e due parti di acqua.

Aumentare la quantità di sale nel caso in cui le erbacce si trovino isolate nelle aree infestate.

La soluzione preparata può essere versata direttamente sulle parti da trattare utilizzando un erogatore spray oppure un imbuto se si vuole evitare di colpire anche le altre piante.

Dopo aver versato l’acqua con il sale è consigliabile innaffiare abbondantemente le piante vicine per eliminare il più possibile l’acqua salata penetrata nel terreno circostante.

Abbiamo visto quindi come il sale sia l’ingrediente naturale che può essere utilizzato per eliminare efficacemente le infestanti erbacce dal giardino

Per una maggiore efficacia si può aggiungere nella soluzione anche una parte di aceto.

Si raccomanda di utilizzare sempre con cautela per non alterare l’equilibrio del pH del terreno.

Approfondimento

