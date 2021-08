Adatta per chi si godrà un weekend di Ferragosto fuori porta. Eccezionale per arricchire una cena con amici e parenti e semplicemente geniale per risparmiare tempo e fatica.

Insomma, la torta salata che la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori questa sera è la risposta pratica alla fatidica domanda del “cosa cucino oggi?”

Ecco, la nostra ricetta non è altro che un’idea sfiziosa da tenere in mente e riproporre alla migliore occasione.

Ancora una volta, a rendere unico il nostro piatto è la melanzana. Dopo le gustosissime e veloci melanzane spaccate e dopo aver soddisfatto il palato con una parmigiana eccezionale, ecco una ricetta da copiare quanto prima possibile.

L’incredibile torta salata estiva da non perdere per chi vuole stupire ma senza perdere tempo!

In pochi minuti si potrà preparare un rustico che stuzzica l’appetito e che piace a grandi e piccini.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

1 melanzana;

2 zucchine;

8 pomodorini;

250 g di formaggio tipo Galbanino;

2 cucchiai di parmigiano;

1 spicchio di aglio;

sale, olio d’olio e di semi e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto, lavare bene e tagliare a rondelle le zucchine. In una padella, far rosolare uno spicchio d’aglio in un filo d’olio. Poi, aggiungere le zucchine e far cuocere, con un filo d’acqua, per 5 minuti. Una volta cotte, trasferire le zucchine in un piatto e aggiungere un pizzico di sale.

Mentre le zucchine si raffreddano, lavare e tagliare la melanzana a fette. Friggere in olio di semi e poi traferire le fettine su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Dopo, aggiungere un pizzico di sale e lasciarle raffreddare.

Intanto, tagliare il Galbanino a cubetti e lavare e tagliare in quattro parti i pomodori.

A questo punto, prendere una teglia ricoperta da carta da forno e stendere la pasta sfoglia. Bucherellare il fondo con l’aiuto di una forchetta e creare tutto il ripieno della torta.

Dapprima, distribuire le zucchine, coprendo tutto il fondo, poi decorare con una pioggia di pezzetti di Galbanino. Ed ancora ricoprire con le gustose melanzane fritte ed infine aggiungere i pomodorini.

Ripetere l’operazione fino alla fine degli ingredienti. Infine, aggiungere i 2 cucchiai di parmigiano e una spolverata di pepe.

Infornare, con forno statico, alla temperatura di 190°C per circa 40 minuti. Ed ecco che si potrà portare in tavola l’incredibile torta salata estiva da non perdere per chi vuole stupire ma senza perdere tempo!

