Molti di noi, sanno che le erbacce sono estremamente fastidiose e che possono portare parecchi problemi; sono decisamente resistenti e difficili da togliere.

È proprio difficile, per chi ha un giardino, mantenerlo ordinato e pulito in quanto le piante infestanti, dopo essere state estirpate, rispuntano velocemente.

La maggior parte delle volte, per salvaguardarlo, si ricorre all’uso di erbicidi che possono rivelarsi dannosi per la salute e per l’ambiente, oltre che per le tasche.

Per eliminare le erbacce dai nostri giardini basta solo questo ingrediente da cucina

Non tutti sanno che si può risparmiare semplicemente utilizzando semplicissimi rimedi naturali, ecologici e a basso costo, come lo zucchero.

È un ingrediente che abbiamo tutti in casa, utilizzato per preparare tantissime tipologie di dolci o per addolcire quotidianamente il nostro caffè.

Pochi conoscono il suo utilizzo alternativo in giardino, basterà infatti spargerne un’abbondante manciata, o una tazza, attorno alla base delle erbacce.

In questo modo formeremo uno strato spesso un paio di centimetri e vedremo che in breve tempo le fastidiose le piante infestanti moriranno.

Questo perché mettendo dello zucchero alle radici dell’erbaccia, ridurremo l’azoto che le erbacce hanno a disposizione, provocandone un inevitabile appassimento.

Volendo, possiamo anche provare a creare un diserbante fai da te, aggiungendo allo zucchero anche acqua, aceto e sale.

Prepariamo all’incirca dieci litri di acqua, aggiungiamo una manciata di zucchero e sei chilogrammi di sale, dopodiché lasciamo riposare il tutto.

Infine, aggiungiamo circa tre litri di aceto e via, non ci resterà altro che nebulizzarlo sulle nostre erbacce e liberare il nostro giardino in una sola mossa.

In questo articolo abbiamo svelato che per eliminare le erbacce dai nostri giardini basta solo questo ingrediente da cucina, da provare.

Metodo alternativo

Le erbacce, come tutte le piante in generale, necessitano della luce solare per svilupparsi e crescere velocemente.

Per contrastare la loro crescita dovremo semplicemente coprire l’area attorno alle piante con del pacciame o della paglia, così la luce non potrà penetrare.

Proteggeremo intanto le nostre piantagioni che potranno crescere liberamente senza alimentare le tanto temute erbacce.