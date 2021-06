Si sa che gli italiani festeggiano le giornate importanti sia con celebrazioni ma soprattutto con dei piatti da mille e una notte. Dato che oggi è festa nazionale, potremo proporre una ricetta perfetta per questa giornata di festa per tutta la nazione. Infatti, c’è una ricetta che sicuramente ci farà sembrare dei cuochi esperti e che non solo è buonissima, ma anche davvero bella da vedere. Dunque, presentiamo in questo momento il piatto che richiama i colori della bandiera d’Italia perfetto per il 2 giugno per fare bella figura con tutti.

I pomodori ripieni con piselli, un piatto davvero unico perfetto per la nostra festa nazionale

Quella che vogliamo consigliare oggi è la ricetta dei pomodori ripieni con piselli, un piatto davvero unico, ideale per questa celebrazione. Per realizzarlo, dovremo procurarci:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

2 fette di pane in cassetta;

8 pomodori;

200 gr di piselli;

2 cipollotti:

200 gr di scamorza;

2 rametti di maggiorana secca;

Sale;

Olio extravergine di oliva.

E adesso vediamo come realizzare il piatto che richiama i colori della bandiera d’Italia perfetto per il 2 giugno per fare bella figura con tutti.

I passaggi necessari per cucinare i pomodori ripieni con piselli

Per prima cosa mondiamo i cipollotti, tagliandoli in piccole fette e facendoli stufare in padella con un po’ d’olio. Aggiungiamo, in un secondo momento, anche un pizzico di sale, un mestolo d’acqua calda e i piselli, lasciando tutto su fiamma bassa per circa un quarto d’ora. Intanto eliminiamo la crosta dal pancarrè e tagliamo le fette a dadini, tostandole. Laviamo poi i pomodori, tagliandone via la calotta superiore ed eliminando ogni seme. Riempiamoli con la nostra scamorza, precedentemente tagliata a cubi. Inseriamo, poi, le foglie di maggiorana, i cubetti del pane e i piselli appena cotti. Ricopriamo tutti i pomodori con la calotta e mettiamoli su una teglia coperta da carta forno. Lasciamoli cuocere per un quarto d’ora a 200 °C et voilà! Ecco che il nostro piatto è finalmente pronto!

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa