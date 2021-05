Sempre più persone portano gli occhiali da vista. E se una volta indossare gli occhiali era qualcosa di cui vergognarsi, oggi le cose sono cambiate. C’è una così vasta scelta di montature, che gli occhiali sono ormai diventati un accessorio con cui poter giocare. Esattamente come accade per collane, bracciali e orecchini, anche gli occhiali donano un tocco di personalità. E ognuno può scegliere il modello che più gli dona, sia in base alle caratteristiche del volto che al proprio stile.

Vediamo allora cosa fa tendenza. In questo 2021 chi porta gli occhiali da vista deve scegliere una di queste montature per essere alla moda.

Montature in metallo

Leggere e sottili, quest’anno sono tornate di moda le montature in metallo. Disponibili in diverse forme e colorazioni, donano uno stile rétro e un po’ vintage.

Montatura trasparente

Molti marchi famosi hanno proposto questo tipo di occhiale. Molto eleganti ma al tempo stesso discrete, le montature trasparenti sono facilmente abbinabili perché non legano e stanno bene praticamente con qualsiasi stile di abbigliamento e colore.

Chi punta alla semplicità, può prediligere una forma tradizionale, tonda o rettangolare. Chi invece ha voglia di osare, può scegliere un modello “cat-eye”, magari arricchito da qualche dettaglio particolare.

Montatura a giorno

Molto minimalisti e lineari, gli occhiali con la montatura a giorno sono decisamente raffinati. Semplici e con un design classico, anche questo tipo di occhiale si adatta a qualsiasi forma di viso e a qualsiasi stile.

Dopo aver visto i modelli più classici, chi invece punta solo sul fattore moda, allora deve prendere in considerazione queste altre tipologie di montature che stanno facendo furore in questi mesi.

Le case di moda si sono concentrate sulle forme geometriche e sui colori forti e accesi.

Elementi che non passano inosservati e che donano stile e personalità a chi li indossa.

Tra le forme geometriche, le montature che vanno di più sono quelle esagonali e ottagonali. Per quanto riguarda i colori, via libera a tutte le tinte decise e di grande impatto. In voga anche l’oro, l’argento, il nero e l’intramontabile effetto tartaruga.