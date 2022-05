È questo il trucco più semplice e banale per avere capelli più morbidi e luminosi che dovremmo utilizzare tutti quest’estate

Mantenere una chioma al top della forma è una priorità per moltissimi italiani. È per questo che occorre utilizzare dei prodotti pensati apposta per il nostro tipo di capelli, che siano secchi, grassi, biondi, scuri o grigi. Ma oltre ai prodotti giusti, bisogna anche utilizzare la tecnica corretta per lavare e curare i capelli. Molti fanno un errore che rischia di rendere i capelli più opachi, spenti e ispidi, e che può avere conseguenze particolarmente negative in estate, quando i capelli tendono ad essere più secchi e possono rovinarsi facilmente a causa dei raggi del sole. Fortunatamente, però, è facile prendere le abitudini corrette quando si tratta di cura dei capelli. Vediamo il trucco più semplice per proteggere i capelli e un consiglio prezioso per mantenerli sempre morbidi, lisci e luminosi.

Attenzione alla temperatura dell’acqua

Molti di noi fanno l’errore di lavare i capelli con l’acqua calda. Purtroppo questo è sconsigliato perché il calore non è affatto amico dei capelli, come sa chi utilizza phon, piastre e ferri. L’acqua calda, infatti, potrebbe far aprire le varie “scaglie” di cui sono composti i capelli e quindi renderli più ispidi e meno brillanti. Fortunatamente la soluzione è semplice.

È questo il trucco più semplice e banale per avere capelli più morbidi e voluminosi che dovremmo utilizzare tutti quest’estate

Cosa dovremmo fare per tutelare la nostra chioma soprattutto durante la stagione estiva? Semplicissimo: dovremmo avere cura di lavare i capelli sempre con acqua fredda. L’acqua fredda, infatti, aiuta a mantenere i capelli più “compatti”, impedendogli di sfibrarsi. È quindi sempre una buona idea lavare, o per lo meno risciacquare, i capelli con acqua fredda. Se troviamo poco agevole lavare i capelli con l’acqua fredda nella doccia o nella vasca, possiamo prendere l’abitudine di lavare i capelli separatamente dal resto del corpo nel lavandino, in modo da poter usare l’acqua fredda senza conseguenze spiacevoli. Dunque è questo il trucco più semplice per proteggere i capelli: lavarli con l’acqua fredda.

Ricordiamo di proteggere i capelli

Il sole intenso non è soltanto nemico della nostra pelle, ma anche dei capelli. Ricordiamoci quindi di proteggere sempre la nostra chioma con un cappello o una bandana. Durante l’estate, poi, è raccomandato fare regolarmente trattamenti di idratazione dei capelli, come maschere o impacchi. Per proteggere i capelli dal sole e idratarli possiamo usare degli oli naturali, ad esempio l’olio di lino, molto adatto per rendere la nostra chioma più morbida e lucente. Se non ci crea problemi, proviamo anche a rinunciare al phon durante l’estate, perché il calore è nemico dei capelli.

