Siamo ormai a fine maggio. Possiamo quindi salutare la primavera e prepararci a dare il benvenuto all’estate. Di certo, prepararsi all’arrivo della bella stagione, significa scegliere qualche bella località dove trascorrere le vacanze e rimettersi in forma in attesa della prova costume ormai sempre più vicina. Inoltre, è importante essere al corrente delle tendenze moda che spopoleranno nei prossimi mesi. La moda estiva va sfoggiata in città ed anche al mare, o in qualsiasi altra località vacanziera. In fatto di make-up, gli smalti più cool del momento stanno bene su qualsiasi tipo di unghia. Nel presente articolo ci concentreremo sui capelli. Ma non parleremo di tagli e colori di tinta. Ci soffermeremo invece su un accessorio che serve per impreziosire il capo.

Tutte pazze per l’accessorio moda estate 2022 che valorizza code, trecce e chignon ed è perfetto anche coi capelli corti

Come spesso accade nel campo della moda, anche in questo caso, si tratta di un felice ritorno. Direttamente dagli anni ’80, torna infatti a spopolare il cerchietto. Spesso o sottile, in plastica o in metallo, in tinte sobrie o vistose, ci sono vari e numerosi modelli tra cui poter scegliere. Di certo, il più cool in assoluto è il modello intrecciato. Presente all’appello anche il vistoso, e talvolta ingombrante, cerchietto bombato. Oltre a questi modelli, stanno spopolando molto anche i cerchietti sottili. Molto più discreti e delicati, sono più facili da portare, soprattutto da chi ha uno stile sobrio e non ama apparire e vestire in maniera vistosa ed eccentrica.

Tuttavia, anche i cerchietti sottili, possono dare un tocco in più alla capigliatura. Esistono infatti anche modelli sottili impreziositi da file di strass, perline, pietre colorate, fibbie gioiello… Ve ne sono poi altri che sono rivestiti con tessuti quali tulle e satin. Infine, ideali per le più giovani, ci sono anche i modelli impreziositi da fiorellini bianchi o colorati. Richiamano l’epoca dei “Figli dei fiori” e donano subito un’aria fanciullesca e sbarazzina a chi li indossa.

Un elemento di stile

Di fronte ad una siffatta varietà di modelli, è chiaro che, quest’anno più che mai, il cerchietto costituisce un vero e proprio elemento di stile. Anni fa lo si indossava per praticità. Serviva infatti per tener indietro i capelli in modo da evitare che scendessero sul volto dando fastidio durante le attività quotidiane. Con tutte queste tipologie a disposizione, spesso anche arricchite con decorazioni più o meno preziose, il cerchietto diventa oggi un accessorio di puro valore estetico. Proprio per questo, lo si può indossare come semplice vezzo, per abbellire pieghe e acconciature di ogni tipo e lunghezza. In pratica, il cerchietto è un accessorio puramente decorativo adatto a tutte, anche a chi sfoggia una bella zazzera. Ecco quindi perché sono tutte pazze per l’accessorio moda estate 2022.

Lettura consigliata

