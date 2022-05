Il caldo arrivato in anticipo ha portato con sé nuove bollenti passioni per tanti segni dello zodiaco. Le previsioni per il primo mese dell’estate ormai in arrivo sono molto floride in campo sentimentale. Ma non per tutti i segni. Alcune congiunzioni si presteranno più di altre, infatti, nella Casa delle Relazioni. L’oroscopo come sempre gioca di equilibri, e a turno toccherà a tutti vivere il momento che tanto aspettavamo.

L’astrologia cerca di prevedere gli eventi che più potranno segnare e influenzare i nostri segni zodiacali. Non si tratta di una scienza ed è facile che possa sbagliare o non applicarsi a tutti. Ma controllare l’oroscopo per vedere cosa abbiano in serbo per noi le stelle non fa mai male.

Si prospetta un mese di giugno bollente per il Sagittario e questi altri 2 segni fortunatissimi in amore

In realtà, già dalla scorsa settimana il Sagittario aveva aperto alla grande l’ultimo periodo che precede l’inizio dell’estate in vista del mese di giugno. Su questa scia vedremo anche la sfera sentimentale avere una svolta incredibile, ma soprattutto tanto attesa. Le donne Sagittario che non vedevano l’ora di mettere su famiglia potrebbero avere una sorpresa molto gradita. Una gravidanza o anche una proposta di matrimonio sembrano essere scritte nelle stelle. I nati sotto il segno che invece amano la vita libera da single avranno di che divertirsi, il loro fascino sarà irresistibile.

Passiamo poi al segno del Leone

Il segno del Leone non ha passato un mese molto facile, anzi, probabilmente ha avuto molte preoccupazioni. Non è semplice prendersi cura di tutti quelli intorno a noi, soprattutto perché poi non abbiamo tempo da dedicare a noi stessi. Una piccola pausa è davvero meritata e appena staccheremo dalla solita routine ne vedremo subito i benefici. Dal punto di vista economico ci saranno alti e bassi, ma con il partner faremo scintille, non solo sotto le lenzuola. Meglio procedere con cautela e non lasciarsi troppo trasportare dagli eventi.

Finiamo con il segno dell’Ariete, che ha vissuto questi primi mesi del 2022 in modo intenso e senza freni. Probabilmente è il momento di smetterla di sperperare troppo i nostri risparmi e pensare al futuro. Se in campo economico vediamo qualche restrizione, ciò non accade in amore. Siamo pronti a rimetterci in gioco dopo la brutta scottatura presa l’anno passato. Non dobbiamo per forza impegnarci se non ce la sentiamo, ma possiamo divertirci. Conoscere nuova gente potrebbe aprirci la mente e farci capire cosa vogliamo davvero dal partner. Quindi, si prospetta un mese di giugno bollente all’insegna della passione per tutti i segni di Fuoco. L’elemento che accomuna questi segni sarà proprio quello trainante della passionalità, che porterà a notti infuocate indimenticabili. Se in precedenza i segni di Terra sono stati baciati dalla fortuna, ora tocca proprio a quelli di Fuoco.

Approfondimento

In arrivo soldi e grandi soddisfazioni per questi 3 segni che saranno baciati dalla fortuna durante il caldo weekend di primavera