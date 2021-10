Per rendere più bella ed accogliente la nostra casa a volte basta davvero poco senza spendere delle cifre esorbitanti per complementi d’arredo preziosi. Infatti, con idee pratiche e semplici, si può ricreare un ambiente elegante e chic, a prova di rivista. Ad esempio, per rendere il bagno un’oasi rilassante e purificare l’aria bastano queste 2 piante eleganti. In particolare per decorare la nostra casa e ravvivarla di colori, si può puntare su fiori e piante.

Questi infatti conferiscono all’ambiente domestico un tocco di eleganza, profumo e colore. Spesso siamo alla continua ricerca di profumatori per l’ambiente senza trovarne uno all’altezza delle nostre aspettative. Perciò non resta che puntare sulla natura. Entrare in una casa profumata crea una sensazione estremamente piacevole sia per gli ospiti sia per i suoi abitanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

E per un profumo naturale ed avvolgente in casa bastano queste 3 piante incredibilmente decorative. Si tratta di piante che oltre ad essere di straordinaria bellezza, emanano un profumo di cui non potremmo più fare a meno. Le piante in questione sono la lavanda, il geranio odoroso e il narciso.

Per un profumo naturale ed avvolgente in casa bastano queste 3 piante incredibilmente decorative

La lavanda oltre al suo profumo incredibilmente gradevole dona anche un colore delicato al nostro ambiente. Potremmo utilizzare un vaso di latta o un cesto di vimini per ricreare un ambiente romantico e bucolico. Inoltre la sua fragranza è molto rilassante e spesso i suoi fiori vengono messi in sacchetti per profumare cassetti e armadi. Per coltivare la lavanda in casa, dovremo aver cura di posizionarla in un luogo caldo e soleggiato. Potremmo posizionarla anche in cucina, in modo da renderla più accogliente e allo stesso momento per catturare gli odori più fastidiosi.

Il Pelargornium odoratissimum o Geranio odoroso deve il suo nome al particolare profumo che emana che ricorda la mela. Presenta piccole foglie frastagliate aromatiche e fiori bianchi e rosa. Anche questa pianta, dalle dimensioni ridotte, crea un ambiente caldo e avvolgente inebriando la casa del suo profumo fruttato. Infine il narciso, una pianta elegante, delicata e dal profumo inebriante. Grazie alla sua bellezza, conferirà al nostro ambiente domestico un aspetto elegante e raffinato. Ci sono tantissime varietà di narciso, ma ideale per la fioritura in vaso è il Narcisssus Tazetta che regala un tocco di colore anche d’inverno.

Pertanto, se i classici profumatori non ci soddisfano, scegliendo una di queste piante, creeremo un ambiente elegante, con un tocco di colore e contemporaneamente profumato.

Approfondimento

Sembra incredibile ma basta questa semplice tecnica per creare un giardino in salotto senza terra