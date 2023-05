È questo il romantico borgo sul lago amato da Brad Pitt, perfetto da visitare in primavera

I weekend di primavera sono ideali per uscite brevi, piccoli assaggi delle ferie, giornate all’aria aperta per godere del clima mite. Momenti perfetti per visitare le meraviglie del nostro Paese, anche quelle a noi meno note ma che gli stranieri amano e ci invidiano. Come questo romantico borgo che ha ospitato Brad Pitt.

I borghi sul lago sono sempre luoghi molto romantici e di una bellezza straordinaria. Sarà la presenza del lago o il fascino della natura in cui sono immersi, tra colline coperte di boschi. Tutto contribuisce a formare paesaggi da cartoline da cui si rimane incantati. Se il fine settimana vogliamo uscire con la famiglia, sono una destinazione perfetta.

Sul versante occidentale del Lago di Garda

Siamo sulla riva occidentale del Lago di Garda, sul versante lombardo. È la parte meno battuta dal turismo di massa eppure merita sicuramente la nostra attenzione. Gargnano si trova in posizione centrale su questo versante. È questo il romantico borgo che i vip scelgono per

le loro vacanze. È un piccolo paese di pescatori con le caratteristiche casette colorate e le viuzze che scendono al lago, da percorrere con lentezza assaporando i colori del paesaggio. L’azzurro del lago che sfuma nel verde dei limoni e nei colori brillanti delle bouganville. A Gargnano ci sono ancora le limonaie, tenute in vita dal Parco Alto Garda, strutture in pietra bianca semichiuse su tre lati per proteggere le piante dal freddo.

E poi ci sono le spiagge in cui fare un bel tuffo quando le temperature lo permettono. Il Lago di Garda è balneabile. Sono piccole spiagge in ghiaia ad accesso libero e dotate di servizi, in cui godere un aperitivo prima del tramonto.

È questo il romantico borgo amato dai vip

E poi ci sono le ville storiche. La grande Villa Feltrinelli è stata trasformata in un hotel di lusso. Era la residenza estiva della famiglia e si racconta abbia ospitato anche Benito Mussolini. Ora è diventata un albergo esclusivo per ospiti italiani e internazionali. I vip raggiungono Gargnano in elicottero, nella massima riservatezza, atterrando sulla pista dell’hotel per godere della bellezza straordinaria del lago. Sono in tanti ad amare questo posto. Sicuramente Brad Pitt. L’attore non ha mai nascosto la sua passione per il Garda che risale ai tempi della sua love story con Angelina Jolie. Si vociferava allora anche della possibilità di acquisto di una lussuosa villa a Gardone Riviera da parte della coppia. L’attore hollywoodiano ha gusti ricercati e sceglie sempre mete non scontate durante i suoi soggiorni in Italia, come Gargnano appunto. E non è il solo. Tra gli ospiti di Villa Feltrinelli ci sono altri nomi famosi, trapelati nonostante la riservatezza del luogo. Tina Turner, Michelle Hunziker e Sebastian Vettel.