Gli abiti per la primavera 2023 da abbinare alle sneakers e slingback a meno di 29,90 €: ispiriamoci al look di Kasia Smutniak

La primavera sta colorando le nostre giornate regalandoci fiori e giornate soleggiate. Ecco gli abiti must have da porre nell’armadio per essere di tendenza con pochi euro.

Oltre alle gonne lunghe di denim che sono il vero classico della stagione, potremo indossare abiti casual da abbinare a sneakers e scarpe eleganti come le slingback. Faremo alcuni esempi ispirandoci alle star e attrici come Kasia Smutniak ma con un occhio al prezzo. Sceglieremo capi rigorosamente sotto i 30 €.

Gli abiti per la primavera 2023 da abbinare alle sneakers a meno di 29,90 €: 3 must have

Se le sneakers bianche, comode e sempre attuali, non possono mancare negli outfit primaverili, occorre abbinare abiti freschi e di grande stile. Piazza Italia propone un abito con stampa floreale su sfondo bianco in viscosa a 14,99 €. Il modello ha maniche con volant e l’ideale sarebbe unirvi una cinturetta sottile bianca da abbinare alle sneakers in tinta. Oviesse ci consiglia un altro capo di estrema attualità, un abito corto in cotone in stampa Tie Dye, la sfumature che più volte ha scelto Chiara Ferragni per i suoi outfit.

Le gradazioni blu e bianche, ricordano il jeans e si abbinano perfettamente alle sneakers bianche. Se scegliamo un abito lungo possiamo optare per l’abito con corpetto in crochet di Terranova a 29,90 €. Il vestito ha scollatura a V, vita alta e balza in cotone con lunghezza sino alla caviglia. Il crochet e il San Gallo saranno altri protagonisti della bella stagione.

Vestiti primavera 2023 con slingback

Per le giornate primaverili di sole da Upim troviamo un abito corto con manica ruffles a 24,99 € in tinta unita blu. L’abito bon ton si abbina perfettamente con delle slingback in tinta oppure in contrasto dal colore rosso o verde mente. In alternativa, se volessimo ottenere un effetto ottico che allunghi la nostra silhouette potremmo abbinarlo un paio di scarpe sempre aperte sul retro in color carne. Il marchio di moda Flare propone a soli 24,95 € un abito plissè con fondo ondulato di lunghezza media in color lilla.

Seguiamo l’attrice

L’eleganza del plissè si sposa magnificamente con le slingback in tinta o in color blu di tendenza in questa primavera. La brava attrice Kasia Smutniak ha di recente indossato ad un evento un abito leggero lungo fino alla caviglia con stampa animalier di Roberto Cavalli.

Possiamo ispirarci al suo look con l’abito di Zara a 22,95 €. Il vestito chemisier con stampa animalier è ottimo in abbinamento con un paio di slingback nere.

Mango propone, invece, un vestito stampato retrò con motivo optical a soli 29,99 €. Il collo alla coreana, le maniche svasate e la lunghezza decisamente mini rendono l’abito di ispirazione anni ’70 un must have di questa stagione da indossare con scarpe aperte sul retro in tinta. Nella collezione primavera-estate di Mohito, altro marchio di moda donna, troviamo un abito bon ton in pizzo nero a 22,90 €. Anche in questo caso uno paio di slingback nere sarà un accostamento che farà scintille.

Ecco dunque gli abiti per la primavera 2023 da abbinare alle sneakers e slingback a meno di 29,90 €.