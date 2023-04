Casa sul lago anche a meno di 70.000 € in uno dei borghi più belli d’Italia, a due passi da Milano

Passeggiate in montagna o tra le strade di un piccolo borgo antico ricco di fascino, gite in barca e trattamenti termali, possibilità di praticare sport estivi e invernali. Tutto questo in uno scenario paesaggistico di notevole bellezza. Cosa chiedere di più a una vacanza? E se ci fosse una casa tutta nostra ad aspettarci?

Spesso l’idea di una seconda casa in un luogo di vacanza ci spaventa un po’. C’è una spesa da affrontare che potrebbe essere superiore ai nostri risparmi. Ma in alcune mete turistiche molto gettonate non è difficile mettere a reddito un piccolo appartamento e coprire in parte le spese sostenute. Ci sarebbe poi il vantaggio di riservarci dei periodi per noi e per la nostra famiglia in un posto in cui ci si può davvero rigenerare. In fondo è possibile comprare una casa sul lago anche a prezzi non particolarmente alti.

Un piccolo borgo di grande fascino

Chi ama la pace della montagna e i tuffi nell’azzurro di un piccolo lago balneabile troverà allettante la possibilità di avere una casa a Levico Terme. Levico è un piccolo borgo di grande fascino, inserito tra le 20 località finaliste del concorso Il borgo dei borghi 2022. Si trova in Valsugana, in provincia di Trento, ai piedi della catena del Lagorai e si affaccia sul lago che ha lo stesso nome.

È un piccolo specchio d’acqua, balneabile da aprile a ottobre, con spiagge libere ed attrezzate immerse in uno splendido parco. Il lago ha avuto il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu, il premio della FEE che viene assegnato per la limpidezza delle acque e la sostenibilità ambientale. Lungo le sue rive si possono fare passeggiate tranquille tra gli alberi che si spingono fin sul pelo dell’acqua.

La meta prediletta dell’élite austriaca

A Levico ci si può addentrare nel centro storico e passeggiare tra le viuzze, i negozi e le case dipinte. Oppure concedersi trattamenti e massaggi alle terme.

Per anni è stato la meta prediletta dell’élite austriaca che vi trascorreva le vacanze. La principessa Sissi amava molto questo luogo in cui aveva una residenza estiva, oggi trasformata in un albergo, l’Hotel Imperial.

Chi ama sciare può raggiungere le piste con le funivie Lagorai. Oppure si possono fare passeggiate a piedi e in bici approfittando delle piste ciclabili, praticare escursionismo, visitare castelli e fortezze che si trovano nei dintorni.

Comprare casa sul lago anche a prezzi abbordabili

Quanto costa una casa in un posto così bello? Non pochissimo, perché stiamo parlando di una località turistica molto gettonata. Sui principali siti immobiliari che operano nella zona si possono tuttavia trovare anche alcune offerte al di sotto dei 70.000 €. Alcuni esempi. Con 50.000 € è possibile acquistare un piccolo appartamento di 55 mq in zona centrale che richiede tuttavia interventi di ristrutturazione. Oppure con 70.000 € un trilocale sempre in zona centrale, che richiede interventi di ammodernamento. In entrambi i casi sarebbe opportuno valutare l’entità degli interventi prima dell’acquisto. Tutti e due gli immobili sono in vendita su Idealista.it. Bisogna invece spendere 75.000 € per un bilocale in buono stato già arredato che dispone anche di un caminetto. Questa offerta si trova sul sito Immobiliare.it.

(*n.d.r. Eventuali altre informazioni si possono cercare sui siti immobiliari indicati. Proiezionidiborsa riporta a titolo gratuito l’informazione e non ne risponde a nessun titolo sulla veridicità o meno e nemmeno sui dettagli).