Per un weekend in Italia visitiamo uno dei borghi più belli delle Marche legato a Renato Zero

Il desiderio di vacanze tranquille per rigenerarsi si fa più presente in primavera. Dopo il lungo inverno approfittiamo del fine settimana per andare in giro. Grazie ai ponti potremmo scoprire posti incantevoli restando in Italia. Ogni Regione ne è ricca. Ad esempio nelle Marche c’è un borgo a cui è molto legato Renato Zero.

Ogni mese dell’anno è bene approfittare di un po’ di tempo libero per passeggiare, dedicarci a un hobby o a uno sport. Per soddisfare la nostra sete di evasione e anche di cultura ogni tanto possiamo fare una gita fuori porta. In primavera grazie ad alcune festività i giorni per lo svago sono maggiori. In particolare nei lunghi ponti sarebbe bello viaggiare per visitare alcune mete.

Oltre a città famose e affollate come Roma, Firenze e Venezia, dedichiamo del tempo a scoprire piccole realtà. Al mare, in collina o in montagna potremo rilassarci e magari apprezzare la cucina locale. Volendo recarci nella Regione Marche ci sarebbe un posto da non perdere.

In tv il contest Borgo dei borghi, ospitato nella trasmissione Kilimangiaro, ogni anno ci fa conoscere posti incantevoli. Nell’edizione 2023 ad esempio ha ricevuto popolarità Esanatoglia. Questo è uno dei borghi più belli d’Italia e quindi anche della sua Regione, le Marche. Oltre a città più note come Pesaro e Urbino, quindi, potremmo visitare altre realtà.

Per un weekend in Italia visitiamo uno dei borghi delle Marche

Da Esus, il dio della guerra dei Celti, deriverebbe il nome del fiume Esino. Nei pressi sorse Aesa, un insediamento romano. Nel medioevo divenne una cittadina fortificata chiamata Santa Anatolia. Nel 1862 il borgo assunse il nome definitivo di Esanatoglia.

Per le sue vie tranquille ammireremo le antiche costruzioni e le porte rimaste dall’assetto medievale. Esanatoglia è chiamata anche Città dei sette campanili. Entriamo ad esempio nella pieve di Santa Anatolia del Dodicesimo secolo o nell’ex chiesa di San Francesco. Qui troveremo l’affresco della Madonna del latte. Meritano una visita anche la Chiesa e le Fonti di San Martino, ancora funzionanti.

Nel circondario la natura invita a lunghe passeggiate e a trekking. Ad esempio un itinerario tra i più belli è quello che porta al Monte Corsegno. Qui si possono vedere il Roccone, l’antica torre di avvistamento, e l’eremo di San Cataldo. Per gli appassionati vicino Esanatoglia si trova il Crossodromo.

Ecco cosa lega il cantante a Esanatoglia

Questo borgo nelle Marche è caro a un cantante molto seguito, apprezzato e amato da anni. Parliamo di Renato Zero, in tour in questi mesi con lo spettacolo Zero a Zero. Più volte nelle interviste ha accennato alle origini delle sua famiglia. A Esanatoglia ha ancora dei parenti. In particolare Renato Zero era legato a un fratello di suo padre, lo zio don Pietro, che andava a trovare spesso. Questa figura è tuttora presente nei ricordi e nel cuore dello showman romano.

Poche settimane fa Zero ha riaffermato il suo amore per le Marche a commento di una sua foto su Instagram. L’immagine ritrae un momento del suo spettacolo tenuto a Pesaro in aprile.

Quindi, per un weekend in Italia visitiamo uno dei borghi medievali più belli delle Marche. Per quanto riguarda le specialità locali, a Esanatoglia potremo assaggiare fagioli con le cotiche, lenticchie, pasta condita con gamberi di fiume.