Camminare è un’attività motoria considerata leggera. Essa infatti non appartiene alla categoria sport, ma ci aiuta ad aumentare il nostro consumo energetico giornaliero.

Tuttavia camminare per chilometri e chilometri con la speranza di perdere peso non ha senso e una passeggiata troppo tranquilla, potrebbe non far bruciore abbastanza calorie da favorire il dimagrimento. Ma se abbinata ad uno stile di vita attivo e ad allenamenti con i pesi ci permette di raggiungere ottimi risultati.

Essa, inoltre, aiuta a rilassarci e migliora anche l’aspetto generale del nostro sistema cardiovascolare. La passeggiata è tuttavia un’attività che può portare ad annoiarsi, ma un modo per intensificare e variare è quella di effettuare il dog walking, una passeggiata un po’ movimentata in compagnia del nostro amico a 4 zampe.

Ma è questo il modo di camminare che aiuta a rilassarsi e rinforza i muscoli facendoci dimagrire.

Camminare in spiaggia sembrerebbe però essere la metodologia migliore per rilassarsi all’aria aperta accompagnati dal piacevole rumore delle onde del mare ottima per liberare la mente.

Inoltre, camminare su superfici meno dure come la sabbia è utile a chi soffre di problemi di schiena e alla colonna vertebrale, ma si rivela valida soprattutto per chi vuole dimagrire. In quanto, camminare sulla sabbia richiede uno sforzo muscolare maggiore consentendo di bruciare più calorie. Essa ci aiuta a creare maggiore resistenza, rafforzando i muscoli tra i piedi e la schiena, ma anche i polpacci, i quadricipiti e i glutei.

Ma i benefici della camminata in spiaggia non sono finiti, infatti essa ci aiuta ad esfoliare i nostri piedi. Camminare nella sabbia a piedi nudi, permette di rimuovere le cellule morte della pelle e rende anche i piedi più morbidi.

Inoltre, essendo esposti direttamente alla luce del sole, camminare in riva al mare ci fa di sintetizzare meglio la vitamina D, migliorando la salute delle nostre ossa.

Ma quante calorie si bruciano camminando in spiaggia?

Dipende; infatti le calorie consumate variano a seconda della velocità, dell’intensità, del peso della persona. L’unica certezza sta nel fatto che camminare sulla spiaggia ci fa consumare due volte in più rispetto ad una normale camminata.

Consigli pratici

Ma se si vuole intraprendere questo tipo di attività ci sono alcuni consigli utili:

Bere molta acqua prima e dopo l’allenamento per evitare una disidratazione. Cospargere il corpo e il viso con la crema solare con fattore di protezione dai 30 ai 50. Effettuare quest’ operazione anche nei giorni nuvolosi perché i raggi ultravioletti possono comunque creare ustioni. Utilizzare un contapassi ci può aiutare a migliorare le nostre performance, in quanto ci permette di monitorare i nostri allenamenti.