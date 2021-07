BB Biotech è uno dei pochi titoli azionari in territorio positivo a Piazza Affari potrebbe continuare la sua corsa al rialzo.

In un precedente report (clicca qui per leggere) il nostro Ufficio Studi aveva evidenziato come una chiusura settimanale superiore a 72,7 euro (I obiettivo di prezzo della precedente proiezione ribassista non più in corso) avrebbe fatto scattare l’inversione rialzista.

Questo forte segnale di rialzo si è concretizzato alla chiusura settimanale del 28 maggio. Da quel punto in poi le azioni BB Biotech hanno guadagnato il 10%.

Al momento l’impostazione è ancora rialzista, ma da ormai sette settimane le quotazioni sono in bilico tra la salita e la discesa. Le quotazioni, infatti, sono bloccate all’interno del trading range 76,8 euro e 80,10 euro. Solo una chiusura esterna a questo livello potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con una massima estensione che si trova in area 93,5 euro per un potenziale guadagno del 30% circa. Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 70 euro. La rottura di questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista che potrebbe portare il titolo almeno fino in area 60 euro.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 50%. Sottovalutazione non solo confermata, ma anzi amplificata, dal confronto del P/E di BB Biotech (circa 3) con quello del settore di riferimento pari a circa 20. Praticamente le quotazioni potrebbero quasi quintuplicare rispetto agli attuali valori prima di allinearsi alla media del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 19 luglio a quota 79 euro per un rialzo dello 0,57%.

