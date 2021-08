A maggio, dopo l’annuncio dell’ingaggio di Mourinho, le azioni A.S. Roma guadagnarono oltre il 40%. Tuttavia già all’epoca avevamo evidenziato come l’effetto potesse essere di breve durata (L’effetto Mourinho sulle azioni AS Roma è stato clamoroso ma la novella tendenza rialzista di lungo periodo è già messa in pericolo). A oggi il colpo dello Special One ha già esaurito il suo effetto sulle azioni AS Roma?

Guardando il grafico la situazione è molto incerta. La tendenza in corso è rialzista e punta al I obiettivo di prezzo in area 0,533 euro. Va, però, notato che ormai da oltre due mesi le quotazioni non riescono a staccarsi dal supporto intermedio in area 0,43 euro. Anzi, il nostro Swing Indicator ha dato un segnale di vendita già da qualche settimana. Qualora ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 0,365 euro, allora potremmo assistere a un tracollo delle quotazioni.

Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Una chiusura settimanale superiore a 0,5333 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,815 euro. La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 1,1 euro. Il titolo A.S. Roma, quindi, potrebbe nel lungo periodo più che raddoppiare il suo attuale valore.

Moltissimo dipenderà, però, dalle prestazioni sportive della squadra. Come diciamo sempre, infatti, per i titoli di società sportive moltissimo dipende da quello che succede sul campo.

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è molto da aggiungere. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo A.S. Roma risulta sopravvalutato.

Prima di concludere ricordiamo che, tranne che negli ultimi tre mesi, la performance borsistica del titolo A.S. Roma è sempre stata peggiore del suo settore di riferimento.

Il colpo dello Special One ha già esaurito il suo effetto sulle azioni AS Roma? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni A.S. Roma (MIL:ASR) hanno chiuso la seduta del 3 agosto a quota 0,429 euro in ribasso dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale