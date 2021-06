Tutti conoscono i benefici che la frutta apporta alla salute. Tuttavia alcuni frutti possono davvero aiutarci ad ottenere una forma fisica invidiabile. Ebbene è questo il frutto che dobbiamo mangiare per avere una pancia piatta in pochissimo tempo e lo rivela un nuovo studio.

È risaputo che mangiando la frutta assumiamo vitamine e minerali utili per rafforzare il nostro sistema immunitario. Ebbene, uno studio dell’Università del Michigan, guidato dal ricercatore Steven Bolling, rivela che l’assunzione di mirtilli può davvero fare la differenza in una dieta.

Lo studio

Da un’approfondita analisi è risultato che la naturale ricchezza di fibre di questi frutti contribuisce in maniera decisa a dare al nostro organismo un senso di sazietà. Ne consegue che la mancanza di appetito si protrae per un tempo più lungo ed è più facile perdere peso senza rinunce. In pratica, se ci sentiamo sazi, non abbiamo bisogno di mangiare. Di conseguenza via via dimagriremo naturalmente. Dunque, in generale è consigliato in tutte le diete inserire una grossa quantità di frutta: Tuttavia i mirtilli in particolare sono un ottimo modo per velocizzare il dimagrimento.

Per questo motivo possiamo affermare: è questo il frutto che dobbiamo mangiare per avere una pancia piatta in pochissimo tempo e lo rivela un nuovo studio.

Come mangiarli

I mirtilli si possono mangiare in vari modi. Possiamo ad esempio arricchire la colazione con uno yogurt ed una manciata di queste succulente gemme. Oppure aggiungerli alla macedonia di fine pranzo. Ancora possiamo sostituire lo spuntino di mezza mattina o la merenda con un frullato a base di questo frutto.

È importante ricordare che non esiste, purtroppo un alimento “magico”. Per perdere peso infatti il segreto è sostituire gradualmente alimenti calorici con altri più sani. Fra questi ultimi, scegliere cibi che ci donano un senso di sazietà sicuramente è un valido aiuto. Non patendo i morsi della fame riusciremo a trovare una motivazione in più per impegnarci a raggiungere il nostro peso forma.

Inoltre la nostra salute ne beneficerà. Ci sentiremo in forma e pieni di energie.

