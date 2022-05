È questa la tisana drenante che potrebbe aiutarci a contrastare la cellulite e si prepara con un frutto di stagione rinfrescante

Le temperature di questo periodo si avvicinano sempre di più a quelle estive. Per questo ci scopriamo, rendendo il nostro abbigliamento più leggero ma comunque sempre abbinato al nostro trucco. E indossiamo anche delle scarpe abbinate, magari più leggere e comode, e i pantaloni corti. Quando proviamo i vestiti allo specchio, però, notiamo la comparsa su cosce e glutei dell’odiosa cellulite. L’avevamo dimenticata in inverno, sotto pantaloni e indumenti spessi. Ma la cellulite non se n’è mai andata ed è ora ben visibile, a tormentarci e crearci complessi, proprio in vista della prova costume.

Sono tanti i preparati cosmetici o i trattamenti che potrebbero aiutarci, in questo caso. Ma potremmo anche fare qualcosa dall’interno, grazie all’alimentazione. Potremmo cercare di capire come modificare il nostro stile di vita, virando verso il consumo di alimenti che potrebbero contrastare la comparsa della cellulite. E comprendere anche come servirli a tavola, magari sotto forma di bevande fredde, dato il periodo di temperature sopra la media.

L’ananas

Un alimento che parrebbe essere d’aiuto nella lotta alla cellulite è l’ananas, un frutto di stagione particolarmente rinfrescante e dolce. Il merito sarebbe di un costituente del frutto, la bromelina. Si tratterebbe di un enzima contenuto nel succo e nel gambo dell’ananas, che avrebbe particolari proprietà. La bromelina aiuterebbe a combattere dolore e gonfiore associati alle infiammazioni. Per questo motivo potrebbe essere utile contro la cellulite, che, al di là dell’inestetismo, concernerebbe un processo infiammatorio della pelle e dei tessuti molli sottocutanei. La bromelina aiuterebbe il riassorbimento della ritenzione idrica e dell’infiammazione degli adipociti colpiti. Si potrebbe quindi preparare una bevanda come aiuto per il problema, con il succo e il gambo dell’ananas, da sorseggiare talvolta a tavola.

È questa la tisana drenante che potrebbe aiutarci a contrastare la cellulite e si prepara con un frutto di stagione rinfrescante

Possiamo preparare una tisana drenante fredda, d’aiuto contro la cellulite, con i gambi di ananas in polvere. Questo estratto si può acquistare facilmente in erboristeria. Serviranno inoltre due foglie di betulla essiccate. Questo ingrediente sarebbe utile per le sue proprietà diuretiche e depurative. Dovremo quindi porre sul fornello in ebollizione un pentolino pieno d’acqua. Terminata l’ebollizione del liquido, spegneremo il fuoco. Getteremo quindi in infusione un cucchiaio di gambi di ananas in polvere e le 2 foglie essiccate di betulla.

Lasceremo a riposo per 15 minuti, quindi potremo filtrare con un colino e versare la bevanda in tazza. Quando fredda, potremo bere. Quindi, è questa la tisana drenante che potrebbe venirci in soccorso per la lotta alla cellulite. Ricordiamo, però, che un preparato di questo tipo non deve essere pensato per sostituire un’alimentazione sana, mirata al controllo del peso corporeo e alla rimozione dell’adipe in eccesso. La tisana andrà quindi bevuta in maniera sporadica.

Lettura consigliata

Scopriamo un’alternativa allo zucchero a tavola e come potremmo inserirla nella dieta per ottenere eventuali benefici