Quando vogliamo prenotare una vacanza spesso cerchiamo un luogo suggestivo in cui poterci rilassare godendoci il panorama circostante. Anche se la meta preferita resta il mare, in questo periodo primaverile molti pensano a organizzare gite anche brevi in località alternative e poco affollate.

Perdersi tra i colori della natura incontaminata in compagnia di ruscelli e boschi verdeggianti è il sogno che tanti cullano. Eppure, tutto ciò è possibile cercando bene sulla mappa. Un luogo in particolare è in grado di offrirci tutto questo e si trova proprio nel cuore dell’Italia.

Sellano nell’Umbria più selvaggia

Sellano è una delle perle dell’Umbria. Situato nella provincia di Perugia, sorge fiero sulla cima di un colle a più di 600 metri di altezza. Questo borgo antico e poco popolato conserva ancora i tratti medievali, visibili negli edifici nascosti tra le sue mura.

Numerose sono le chiese che lo abbelliscono, come quella della Santissima Annunziata e di San Francesco. Altrettanto suggestivi sono il Palazzo Comunale e gli edifici gentilizi. Chi vuole riempire lo stomaco potrebbe poi fermarsi a gustare uno dei piatti tipici, come la fojata e l’attorta.

Ma la vera meraviglia sta appena al di fuori del borgo. Corsi d’acqua azzurra, una vegetazione lussureggiante e la fauna locale rendono questo posto un vero e proprio paesaggio da fiaba.

Vicino a uno dei borghi più belli d’Italia c’è una valle verdissima con un lago cristallino e spettacolari cascate spumeggianti

Il centro di Sellano si situa in un contesto naturalistico che farebbe impallidire le mete più turistiche e rinomate. La valle che lo circonda è un diamante di rara bellezza che ospita castelli, borghi e bellezze naturali incredibili.

Uscendo da Sellano ci si può inoltrare per un bosco smeraldo dal quale raggiungere il magnifico Lago di Vigi. Alimentato dall’omonimo fiume, racchiude un’acqua limpidissima e cristallina in cui non è difficile specchiarsi. Ad abbracciarlo un gruppo di salici e ontani che completano il paesaggio coi giunchi d’acqua sparsi qua e là.

Proseguendo nel cammino ci si può imbattere perfino nella splendida Cascata delle Rote, che ospita un prato rigoglioso ai suoi piedi. Questo incredibile salto d’acqua non fa che impreziosire ulteriormente il panorama che si estende maestoso vicino a uno dei borghi più belli d’Italia.

Lettura consigliata

Questa spiaggia quasi sconosciuta è un angolo di paradiso della Liguria a pochi passi da uno dei borghi più belli d’Italia