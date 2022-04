Sono 5 le settimane consecutive che le quotazioni di Italgas chiudono sopra l’apertura della settimana in corso e sopra la chiusura di quella precedente. L’ultima volta che avevamo assistito a un sequenza del genere era fine dicembre del 2021. Questa interessante sequenza rialzista potrebbe spingere al rialzo il titolo Italgas, ma non bisogna farsi prendere troppo dai facili entusiasmi. A fine 2021, infatti, questo pattern rialzista aveva spinto al ribasso le quotazioni.

Andiamo a vedere quali sono i livelli da monitorare con attenzione per capire in anticipo da che parte si potrebbe muovere il titolo.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista e, in linea di principio, c’è un solo ostacolo che separa le quotazioni dall’obiettivo più probabile del rialzo in corso. Stiamo parlando della resistenza in area 6,281 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe far scattare un ulteriore allungo verso il II obiettivo di prezzo in area 6,564 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 7,304 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura del livello indicato potrebbe preludere e anticipare quanto meno una fase di ritracciamento che potrebbe spingersi fino in area 5,824 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura in chiusura di settimana di questo livello, poi, potrebbe implicare un’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 4,4 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,3 euro.

Considerazioni sul titolo Italgas

Ricordiamo una statistica molto importante e interessante relativa al titolo in esame. Come già scritto in report precedenti (clicca qui per leggere) la probabilità che un investimento in azioni Italgas possa portare a un guadagno è, con lo storico a disposizione, del 100%. Abbiamo mostrato, infatti, che già a partire da un investimento della durata di due anni la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100%. Con un rendimento medio annuo di oltre il 10%. Da notare che questo risultato è già corretto per la distribuzione del dividendo.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Questa interessante sequenza rialzista potrebbe spingere al rialzo il titolo Italgas: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 22 aprile a 6,27 euro in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale