Avere le unghie curate è fondamentale per valorizzare la bellezza. Durante l’estate possiamo sbizzarrirci con colori vivaci e decorazioni fantasiose. Tuttavia, è proprio questo il periodo in cui lo smalto si crepa più velocemente del solito. Infatti, la salsedine, la sabbia ed il sole tendono a rovinare le unghie prima del tempo. Anche la disidratazione e il caldo sono due acerrimi nemici delle belle mani. Infine, non tutti sanno che nuotare e stare in acqua indebolisce le unghie così tanto da spezzarle. In questo modo vengono attaccate più facilmente da funghi e batteri.

Dunque, sveliamo 5 segreti per avere unghie come appena fatte per tutte la durata delle vacanze

Quasi nessuno sa che, così come la pelle, le unghie devono essere protette dal sole. Dopo una lunga giornata di mare dedichiamo qualche minuto alle nostre mani. Dunque versiamo una goccia di olio di mandorle su ogni unghia. Quindi massaggiamo ogni dito. In questa maniera gli si restituisce il giusto grado di idratazione e di nutrimento. Prima di andare al letto spalmiamo le mani con una crema a base di camomilla o di aloe. Infine, soprattutto chi ha le unghie fragili, non deve mai dimenticare di stendere sulle unghie un remineralizzante. Questo trattamento va fatto sia sulle unghie naturali, sia su quelle trattate con lo smalto neutro semipermanente o ricostruite.

Un rimedio delle nonne suggerisce un’altra tecnica. Versare dell’olio di oliva in una piccola ciotolina. Quindi immergerci le dita. Lasciarle in ammollo per un quarto d’ora. Secondo la tradizione, effettuare questa operazione tutte le sere è un toccasana per la salute e la bellezza delle unghie.

Il consiglio

Prima di partire per le vacanze effettuare una “manicure spa” è un’ottima soluzione per far durare a lungo lo smalto. Basterà massaggiare le unghie con uno scrub delicato. Poi applicare una maschera da lasciare in posa per una decina di minuti. Quindi un leggero strato di burro di karitè. Questo trattamento consentirà alle unghie di mantenersi forti ed idratate più a lungo. Ed ecco svelati i 5 segreti per avere unghie come appena fatte per tutte la durata delle vacanze.

Approfondimento

