Scegliere il materasso giusto sarà fondamentale per riposare bene. La manutenzione e la pulizia, però, saranno altrettanto importanti per garantire sempre una buona qualità del sonno.

Per dormire bene, ovviamente, anche la pulizia dei cuscini deve essere fatta periodicamente. Infatti, molti si soffermano sul cambio delle lenzuola, ma ecco ogni quanto bisognerebbe lavare i cuscini del letto, per averli sempre puliti e profumati.

Quando in casa con noi ci sono dei bambini piccoli, oppure delle persone anziane può capitare di dover fare i conti con delle macchie di urina sul materasso.

Non di rado, poi, il nostro cagnolino o il nostro gatto decidono di far pipì sul nostro letto.

In queste occasioni bisognerà correre subito ai ripari per eliminare le macchie, gli aloni e l’incubo della puzza persistente.

Per capire come pulire il materasso dalla pipì in modo veloce, innanzitutto bisognerà ricordarsi di 3 regole generali.

Quando la macchia è ancora fresca, si dovrà subito poggiarci sopra un po’ di bicarbonato e subito dopo un tovagliolo di carta assorbente. Va bene anche un vecchio straccio che non serve più. Poi, procedere con il lavaggio.

Quando le macchie sono secche, invece, bisognerà direttamente lavare la zona.

Infine, mai lasciare il materasso bagnato, ma bisognerà asciugarlo alla perfezione prima di coprirlo con le lenzuola.

A questo punto, cerchiamo di capire come pulire il materasso dalla pipì di bambini e adulti ma anche del cane e del gatto con questi trucchetti senza candeggina

In commercio esistono diversi prodotti specifici per le macchie di urina. Sono in molti, poi, ad utilizzare dei detersivi più potenti, come la candeggina. Tuttavia, per chi vuole risparmiare o non ama l’odore forte dei detergenti commerciali, potrà sfruttare alcuni rimedi naturali.

Come abbiamo visto in precedenza, il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato del materasso. In caso di pipì, riesce ad assorbire i cattivi odori. Ideale soprattutto per il materasso in lattice. Dunque, utilizzare una miscela di acqua tiepida e bicarbonato sulla macchia. Poi, strofinare delicatamente fino a fare scomparire l’alone. Infine, far arieggiare il materasso, spostandolo vicino una finestra aperta.

L’aceto bianco è un altro ingrediente che regala sempre soddisfazioni in casa. Ad esempio, se usato in questo modo riesce a sgrassare anche il forno più incrostato in soli 5 minuti.

L’aceto ci aiuterà a neutralizzare la puzza di pipì in quattro e quattr’otto. Bisognerà mescolarlo, in parti uguali, con dell’acqua. Poi, tamponare la miscela sulla macchia.

Questi due trucchetti potrebbero essere combinati insieme per un risultato ancora più igienizzante.

Infine, anche il comune detersivo per i piatti è utile in caso di materasso macchiato. Attenzione, però, a non applicarlo direttamente sulla macchia. Bisognerà sempre diluirlo con acqua tiepida per evitare di creare ulteriori macchie con il prodotto.

