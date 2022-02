Le torte salate sono un piatto unico apprezzato da tutti. Golose per chi le assapora, sono di solito anche facili da realizzare. Inoltre sono anche un piatto molto versatile. In genere, le torte salate hanno una base di pasta sfoglia, frolla o brisé. Massima libertà e fantasia poi per i ripieni. Qui infatti possiamo davvero sbizzarrirci. Possiamo farcire le torte salate con carne, salumi, formaggi e anche pesce, come questa squisita versione con il salmone. Utilizzando invece solo verdure, possiamo fare anche tantissime torte salate vegetariane o vegane. Ricordiamo ad esempio questa, a base di zucca e con il cuore filante.

Di base, seppur composte da ingredienti diversi, le varie farciture prevedono un impasto con le uova che fanno da legante. Spesso, molti aggiungono anche la panna. Sicuramente, uova, pasta sfoglia e panna, non sono alimenti da consumare tutti i giorni per via dei grassi che contengono. Questo, però, non significa dover rinunciare a portare in tavola una gustosa torta salata che farà felici tutti. Ne stiamo per dare proprio un esempio.

Né pasta sfoglia né uova per questa deliziosa torta salata facile e veloce che salva la cena con 3 euro

Iniziamo col vedere cosa ci serve per preparare la nostra delizia:

800 g di patate gialle;

3 zucchine medie;

150 g di formaggio morbido tipo robiola o crescenza;

prezzemolo q.b.;

olio q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare le patate, sbucciarle e tagliarle a fette di circa 0,5 cm;

metterle quindi a sbollentare in acqua salata;

nel frattempo, tagliare le zucchine a julienne utilizzando una grattugia a fori larghi;

in una padella antiaderente, mettere a scaldare un filo d’olio e aggiungere le zucchine. Farle cuocere per 5 minuti circa. Aggiustare di sale e aggiungere una spolverata di prezzemolo tritato;

una volta che le zucchine saranno ammorbidite e raffreddate, unire il formaggio e mescolare bene con un cucchiaio fino a ottenere un impasto omogeneo;

a questo punto, prendere una teglia o una tortiera e rivestirla con carta da forno;

foderare la base e i bordi con le patate sbollentate;

quindi, riempire la torta di patate con la farcia di formaggio e zucchine;

infornare a 180° per 20/25 minuti.

E così, né pasta sfoglia né uova per questa delizia da servire tiepida o, comunque, non eccessivamente calda.

Per dare un tocco di sapore in più, si potrebbe arricchire l’impasto con dei pezzetti di prosciutto cotto, delle listarelle di speck o dei cubetti di pancetta.