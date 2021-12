Tutti pensano alle lenzuola ma ecco ogni quanto dovremmo lavare i cuscini del letto per averli sempre pulitissimi e profumati

Quando si parla della pulizia del letto ci vengono subito in mente le lenzuola e le federe. Dopo si pensa al materasso e solo alla fine ci si ricorda che bisogna lavare e igienizzare anche i cuscini. Un’operazione spesso sottovalutata ma che risulta fondamentale per eliminare pelle morta, polvere e impurità che s’intrufolano nel cuscino.

Per una stanza da letto impeccabile ma anche pulita alla perfezione bastano pochi e semplici accorgimenti.

Sicuramente cambiare le lenzuola e le federe una volta a settimana è un’abitudine sana che ci aiuta a mantenere lontani gli acari della polvere, i residui di pelle e sporcizia quasi invisibile ad occhio nudo.

Una bella rinfrescata ai pavimenti è molto utile non solo per eliminare lo sporco ma anche per profumare gli ambienti. Per avere pavimenti sempre puliti e lucidissimi in 5 minuti quest’ingrediente che abbiamo già in casa vale oro e ci farà risparmiare soldi preziosi.

Per rendere ancora più splendente la stanza da letto non bisogna mai sottovalutare la pulizia dei vetri, specchi e finestre. Infatti, per pulirli senza lasciare aloni ecco un fantastico detergente fai da te pronto in 1 minuto.

Insomma, non basta regalare un nuovo look al letto per poter avere una zona notte igienizzata e pulita ma bisognerà occuparsi della stanza a 360°.

Difatti, non basta solo pensare alle lenzuola ma bisogna anche lavare i cuscini del letto per averli subito pulitissimi e profumati

Con qualche piccolo trucchetto della nonna sarà facile lavare i cuscini in estate ma anche in inverno in poche mosse. Sono in molti a non considerare la pulizia dei cuscini, ma è giunto il momento di non rimandare più. Dunque, cerchiamo di capire con che frequenza e come lavare e asciugare i cuscini senza rovinarli.

Dopo quanto tempo è necessario il lavaggio?

Non tutti sanno che bisognerebbe lavare in profondità i cuscini ogni tre mesi. Si può associare al lavaggio dei cuscini anche la pulizia del materasso che sarà così monitorato con più frequenza.

Importantissimo l’uso dei copricuscini che li protegge nel tempo. Tuttavia, i cuscini andrebbero sostituiti più o meno ogni due anni.

Ovviamente, i cuscini in commercio sono fatti di materiali diversi e quindi per lavarli sarà fondamentale leggere l’etichetta per non rovinarli.

Come lavare quelli in piuma d’oca?

I cuscini si possono lavare a mano e in lavatrice. Secondo alcuni rimedi della nonna, si dovrebbero immergere in una bacinella con acqua fredda e succo di limone. Aggiungere poi il sale grosso e lasciarli in ammollo per una notte. Poi, sciacquarli sotto l’acqua corrente e farli asciugare in modo naturale. Per chi ha l’asciugatrice l’operazione sarà un gioco da ragazzi. Attenzione, però, sempre alle istruzioni presenti sull’etichetta.

Quando è meglio evitare la lavatrice?

Si sconsiglia l’uso della lavatrice per i cuscini in lattice. Un trucchetto della nonna prevede l’ammollo in acqua tiepida con un mezzo bicchiere d’aceto bianco. Lasciar riposare tutta la notte e risciacquare. Poi lavare all’aria aperta.

Infine, ecco come pulire e igienizzare quelli sintetici

I cuscini in poliestere sopportano bene il lavaggio in lavatrice. Meglio scegliere un programma per capi delicati e una centrifuga molto leggera. Si consiglia di versare, oltre al detersivo classico, possibilmente delicato, anche un po’ di aceto bianco direttamente nel cestello. Durante l’asciugatura mai stendere i cuscini in verticale per evitare che si sformino.

Ed ecco perché è importante lavare regolarmente i cuscini del letto per averli sempre pulitissimi e profumati.