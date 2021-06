D’estate col caldo molti di noi perdono la voglia di cucinare cose complicate e pesanti e vorrebbero preparare ricette leggere e gustose. Tra insalate di riso, prosciutto e melone e insalate varie c’è l’imbarazzo della scelta ma oggi noi vogliamo vedere una preparazione super semplice che vede protagoniste le nostre amate melanzane, vere regine di questo periodo dell’anno. Probabilmente le melanzane più buone sono quelle fritte, ma oggi vogliamo mostrare un’alternativa più leggera e sana.

Oggi vedremo la ricetta rapida e gustosa degli involtini di parmigiana non fritti.

Una ricetta semplice ma piena di gusto

Per realizzare la ricetta di oggi avremo bisogno di melanzane in abbondanza, della mozzarella fresca, degli spiedini e della salsa di pomodoro. Per realizzare i nostri involtini che hanno tutto il gusto della parmigiana ma la semplicità di una verdura avremo anche bisogno di alcuni stuzzicadenti da usare come spiedini.

Prendiamo le melanzane e tagliamole a fettine sottili. Ora dobbiamo grigliarle sulla piastra fino a che non siano parzialmente cotte.

Adesso possiamo passare alla fase successiva, dovremo creare i nostri involtini con le nostre mani.

È questa la ricetta rapida e gustosa degli involtini di parmigiana non fritti

Per preparare gli involtini dovremo prendere una fettina di melanzana grigliata, una fettina di mozzarella e chiuderla su se stessa per creare un involtino.

Ora possiamo mettere tutti i nostri involtini in una teglia e cospargere con un po’ di passata e dell’olio EVO e spolverare con dell’origano.

Dopo venti minuti a temperatura media i nostri spiedini saranno pronti, con tutto il gusto della melanzana senza la pesantezza della frittura. Possiamo mangiarli come secondo, come aperitivo o come ripieno di un panino.

