Nel periodo estivo sono tanti i frutti che possiamo mangiare a fine pasto o a merenda. Molti di questi sono freschi, succosi e gustosi, uno in particolare è poco utilizzato in cucina ci stiamo riferendo al fico d’india.

Il fico d’india è una pianta originaria del Messico che via via si è diffusa anche nelle zone del mediterraneo e dell’africa.

Con Il fico d’india è possibile creare delle deliziose confetture, dei dolci unici e dal sapore particolare.

Questo frutto inoltre è ricco di vitamina C, potassio e magnesio si rivela quindi un ottimo alleato per il benessere del nostro corpo. Questo frutto però presenta un problema che spesso ci porta a rinunciare di mangiarlo con piacere. Ci riferiamo alle fastidiose spine che spesso restano tra le dita.

Ecco come togliere le spine da questo frutto succoso senza farsi male

In estate oltre all’anguria, al cantalupo o alle pesche è possibile consumare un frutto succoso e particolare, il fico d’India. Se acquistato al supermercato non presenta quelle fastidiose spine che spesso ci fanno male. Se invece ci ritroviamo a raccoglierle direttamente dalla pianta non abbiamo altra scelta che pulirle noi stessi.

Imparare a togliere le spine e a sbucciare correttamente i fichi d’india è importante per evitare di farsi male e per gustare questo frutto delizioso.

Ecco i passaggi da seguire per eliminare le spine

Dopo aver colto i fichi d’india prendiamo una bacinella d’acqua tiepida e lasciamoli ammollo per circa 50 minuti. Trascorso questo tempo noteremo che le spine si saranno ammorbidite e sarà molto semplice toglierle con le mani.

Consigliamo comunque di utilizzare dei guanti prima di procedere.

Una volta eliminate le spine possiamo procedere a sbucciarlo. Sistemiamo il fico d’india su un piano e con un coltello ben affilato eliminiamo la base e l’estremità. Una volta fatto questo utilizziamo una forchetta per bloccarlo e con il coltello iniziamo ad incidere la buccia senza arrivare alla polpa. Stacchiamo la prima sezione che abbiamo inciso per lunghezza e successivamente srotoliamo il fico d’india. Ecco che adesso è perfettamente pulito e pronto per essere mangiato.

